20 AÑOS DE CONTAR HISTORIAS EN ZAPOTE

Por Álvaro Zamora Castillo: Comentarista y recopilador taurino.

Mi propia Historia:

Nunca olvidaré aquel 26 de diciembre de 1999 que estaba viendo las Corridas de Toros por televisión en mi casa y me llamó mi amigo Fran Mena que estaba animando en la plaza de Zapote y me dijo que estaban ocupando un animador más y ya estaban probando con varios y me dijo “ véngase a probar a ver talvez” y yo pensé ( mi trabajo es animar eventos y la locución y ya había animado en redondeles como Palmares, San Ramón y otros lugares con mi propio estilo, me gusta recopilar datos de toros y me dije “vámonos ésta oportunidad no la voy a dejar pasar y me fui a probar”).

Al llegar a Zapote me encontré casualmente con Gustavo Quesada que era el jefe de plaza y él me conocía porque le había hecho trabajos de locución y me dio la oportunidad de Animar y me quedé el resto de las fiestas.

Importante: Al llegar a Zapote pensé en hacer algo original, novedoso y diferente y se me ocurrió hacer una animación muy distinta con comentarios e información bien alegre y amena basada en datos bien estudiados y documentados y comencé a escribir mi propio archivo de todo lo que sucede en las Corridas de Zapote con historias anécdotas datos interesantes y estadísticas de los grandes protagonistas de las Corridas de Toros en Zapote.

Cabe destacar que mi primer Archivo relacionado a los Toros es el de los Encierros de Pamplona que he coleccionado desde hace muchos años y también tengo muchos datos y documentos de las Fiestas de Palmares y los datos más importantes de las Corridas de Toros en Costa Rica.

Reflexión importante: “No me considero un experto en toros pero si me gusta estudiar y aprender para poder comentar y resaltar el valor de cada uno de los protagonistas, todo esto inició como un pasatiempo pero ha tomado importancia a través del tiempo”.

NOTA IMPORTANTE DE ÉSTA HISTORIA:

Aunque parezca extraño yo sólo trabajo en Animación de Toros en Zapote y Palmares y en el mes de julio narro y comento en vivo los Encierros de Pamplona para Noticias Repretel el resto del año me dedico a mi propia empresa de Animación y Sonido para eventos Especiales pero todo el año paso pendiente de las Corridas de Toros en todo el país para anotar y documentar los hechos insólitos o curiosos que se puedan presentar.