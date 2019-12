La legislación y el turismo de Costa Rica

Se ha definido desde hace mucho que lo que las leyes hacen es ordenar la vida en sociedad; esa es la función del sistema normativo. Los hombres viven en una comunidad que les reconoce derechos y obligaciones.

Por una ficción del sistema jurídico, también los grupos de hombres asociados y con estos sus capitales, asumen el rol de entidades, llamadas personas jurídicas que hacen parte de la sociedad y ellas también tienen derechos y obligaciones.

Todos juntos, las personas naturales, como usted y yo, además de las personas jurídicas como las empresas, formamos parte de una sociedad organizada a partir de normas jurídicas.

Las normas jurídicas regulan todas las actividades que realizan las personas y entre ellas el turismo.

El turismo, como fenómeno moderno se ha normado precautelando muchos intereses: comerciales, medioambientales, derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, etc.

Costa Rica, no cabe duda, es líder en el mundo turístico, no solamente por sus recursos naturales, sino también por el sistema normativo que regula las actividades turísticas. Posiblemente lo que destaca antes que otras realidades es la protección de zonas geográficas mejor conocidas como Áreas Protegidas en todas sus categorías. Esa protección se logra con la promulgación de normas jurídicas que fijan límites, actividades de aprovechamiento, restricciones de construcción, protección de flora y fauna, etc.

Además, la prestación de servicios turísticos como alojamiento, alimentación, transporte, guía y otros, están normados principalmente por reglamentos.

Si bien muchos pueden pensar que situación similar, control jurídico sobre las actividades turísticas, existe en otros países, no todos se imaginan que es precisamente la normativa jurídica del turismo de Costa Rica la que se usa de modelo para sistemas jurídicos de países vecinos, de la región y del continente, sin negar la posibilidad de que vaya más allá todavía.

Todo cambia, lo mismo que el sistema jurídico; mejorando nuestro sistema, ayudamos a que muchos otros también mejoren a favor de mejores sociedades.