Bombero ramonense subirá el Aconcagua con el principal objetivo de ayudar a niños de bajos recursos

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com



SAN RAMÓN. El próximo 27 de enero el alpinista Berni David Sandoval Abarca, Ramonense y actual Jefe de la estación de Bomberos de San Ramón, estará viajando a Argentina para iniciar la expedición del Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América y de Los Andes.



“Siempre me ha gustado la montaña, en Costa Rica ya he subido la mayoría de cerros y volcanes, 14 veces el Chirripó, es así como decidí salir a buscar montañas más altas. En 2018 fui a Perú, en el 2019 escale los tres volcanes más altos de Ecuador, y ahora voy a intentar cumbre en el Aconcagua la montaña más alta de América y de la cordillera de Los Andes. El detalle es que ahora no es sólo que subo la montaña, si no que queremos hacerla con fines humanitarios y beneficiar niños de bajos recursos”, explica el alpinista.









Esta expedición es parte de un proyecto con fines humanitarios para recaudar fondos para niños de bajos recursos, todo esto a través de la Fundación Bomberos por Siempre.



Usted puede apoyar el proyecto y ser parte de esta hazaña por medio de la siguiente dinámica:



El Aconcagua mide 7.000 metros de altitud. Las personas donarán 1.000 colones por cada 1.000 metros que Berni logre escalar.

Si logra coronar la cumbre serían 7.000 colones por persona, que se aportarían para niños necesitados.



“La escalada inicia el 29 de enero 2020, se tiene estimado alcanzar la cumbre el 11 de febrero 2020, haciendo un descenso violento en 2 días y estando nuevamente en la ciudad de Mendoza el 13 de Febrero 2020”, explica.







Además del gran corazón de este ramonense, Berni se ha preparado tanto física como mentalmente para enfrentar este reto, pues se expondrá a riesgosas condiciones y muy bajas temperaturas.



“Hago mucho bicicleta MTB, dos veces por semana práctico natación y entreno en gimnasio. Los fines de semana hago caminatas al Chirripó y a otros volcanes como Miravalles, y Rincón de la Vieja.

Además, dono sangre cada tres meses para ayudar y renovar sistema de glóbulos rojos. Me cuido en la alimentación consumo mucha Proteína, y carbohidratos”



Sandoval también asegura que mentalmente esta preparado para enfrentar una de las montañas más difíciles, donde se manejan temperaturas de -30 grados en la cumbre, y fuertísimos vientos.



“Hoy estoy tranquilo, relajado, viajo este lunes a Mendoza Argentina, para iniciar la escalada el 29 de enero”, concluyó.



En las imágenes adjuntas se encuentran las cuentas de la Fundación en colones y en dólares, por si desea ser parte de esta expedición y colaborar con muchos niños que realmente lo necesitan.