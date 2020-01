CODEA-Alajuelense, actual campeón nacional, se refuerza fichando a goleadora ramonense

Anyelin Campos

acampos@elsoldeoccidente.com

DEPORTES. María Paula Salas es oriunda de San Ramón de Alajuela y con tan solo 17 años, la moncheña es ficha importante en el futbol femenino, con 19 anotaciones la goleadora se despidió el mes anterior del Club Morado y se abre las puertas rojinegras.

El actual Campeón Nacional del Futbol Femenino recibió a Salas el pasado mes de diciembre. Hace un tiempo atrás María Paula había llamado la atención tanto del equipo Alajuelense, como del Team Florense, sin embargo, la ramonense prefirió el equipo manudo que sigue desde niña y del cual su familia es aficionada.

Sin duda alguna que en la decisión de Salas tuvo influencia su familia y su afición por el conjunto rojinegro.

“Siempre he sido liguista, toda mi familia es liguista y siempre han querido que yo juegue acá. Liga Deportiva Alajuelense me abrió las puertas, me ofreció estar acá; fue una decisión difícil por estar tanto tiempo en otro club, pero ahora estoy acá y quiero dar lo mejor de mí”, aseguró en un video difundido por Alajuelense.

Además, agregó que para ella es bonito tener competencia, sabiendo que mi objetivo es ser titular, eso lo tengo presente.

La goleadora es una de las mujeres de confianza de la entrenadora Amelia Valverde, lo que la hace seleccionada nacional a nivel mayor y Sub20.

Con la incorporación de la delantera, CODEA-LA Liga tiene en su planilla a las 3 máximas goleadoras de la temporada anterior: Priscila Chinchilla con 33 anotaciones, Fernanda Barrantes con 29 y la ramonense María Paula Salas con 19 goles.

María Paula, resalta como una de las jugadoras con mayor proyección y como figura importante en el combinado Sub-20.