Danny Carvajal, talentoso futbolista ramonense que triunfa en el extranjero

SAN RAMÓN

Danny Gabriel Carvajal Rodríguez, con 30 años de edad, es un joven futbolista que nació en el pueblo de Piedades Sur de San Ramón. Hijo de Marjorie Rodriguez y Gabriel Carvajal, Casado con Marcela Campos; padre de Samuel y de Sofía Carvajal.

Fue estudiante del CTP de Piedades Sur y terminó el bachiller en educación media a distancia. Se ha caracterizado por estudiar carreras universitarias como: Administración de empresas en la Universidad San Marcos; Derecho en la Universidad Fidelitas y un posgrado en Gerencia Deportiva en España. Y Gracias al fútbol, actualmente domina 4 idiomas (inglés, portugués, español y japonés).

El Sol de Occidente tuvo la oportunidad de conversar con este joven quien nos expresó: – “lo que me motivó a ser futbolista fue que desde pequeño mi familia, mis tíos, mi papá y todos jugaban futbol. Me llevaban a ver partidos y también veía los de Saprissa por televisión y poco a poco con los compañeros de la escuela y en el equipo del barrio sentía que era bueno; que yo iba a surgir en ese campo, entonces eso me fue motivando cada día a intentar ser profesional en el fútbol”.

Carvajal ha pasado por diferentes equipos nacionales en diferentes etapas; desde jugar con el equipo de Saprissa en divisiones menores ganando campeonatos infantiles. Posteriormente estuvo a préstamo para el América de Sarchi, de ahí paso al Brujas FC ganando un título nacional en el 2009 y además participando en el mundial Sub20 de Egipto quedando en el cuarto lugar y finalizando su contrato en el 2010. Posteriormente jugó con San Carlos hasta el 2013 y de ahí fue contratado nuevamente por el Saprissa, jugando ahí 4 años en los que obtuvo 4 campeonatos nacionales. Actualmente es integrante y portero del equipo Ryikyu de Okinawa Japón.

Para el ramonense jugar en el extranjero tiene gran significado, ya que, aunque ha sido un proceso difícil, lo ha logrado con gran éxito. Carvajal inició jugando en España, posteriormente se trasladó a Japón para pertenecer al equipo Ryikyu de Okinawa Japón, adaptándose muy bien al equipo y con el que tiene contrato hasta diciembre del 2021.

Por último, Carvajal recalcó que: -“para el futuro espero jugar en Japón hasta los 35 años y ver si continúo jugando. También estoy estudiando una maestría en gerencia deportiva y administración de empresas, espero en algún momento trabajar en alguna de estas carreras”.