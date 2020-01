Lo básico para la innovación en el turismo

CARLOS EDO. MURILLO Ojalaì fueses eterna-Act. Cultural – MANIFESTACIONES CULTURALES

Lic. Luis Carlos Palazuelos Irusta

Asesorías Adetur

Hace algún tiempo, en una conferencia sobre innovación para pequeños empresarios hoteleros, alguien me dijo que una pequeña empresa no tiene muchas facilidades para invertir en innovación.

En mi exposición afirmé que la innovación estaba disponible a todos. Sin embargo, la impresión de muchos pequeños empresarios es que para innovar es necesario tener en planilla al menos un profesional experto en innovación, una persona brillante y casi iluminada capaz de hacer algo nuevo sobre lo que ya existe.

Lo que respondí en esa ocasión es lo que los expertos afirman: la innovación no está reservada a algunos, no está fuera del alcance de los pequeños empresarios, no es un proceso complejo pero requiere mínimamente la habilidad de saber escuchar.

Además es preciso entender que la innovación no es necesariamente el paso siguiente a una crisis, caída de las ventas o de tendencia en el mercado. Es por principio, un proceso continuo que supone aplicar la creatividad y cuando sentimos que nuestra creatividad está en “receso”, una de las opciones está en escuchar.

La siguiente pregunta sería: ¿a quién debemos escuchar? La innovación está asociada a la habilidad de escuchar por ejemplo, a nuestros dependientes, sean muchos o pocos, y a nuestros clientes; ellos nos expresan sus ideas y opiniones todo el tiempo y es gracias a todos ellos que con una escucha activa podemos encontrar casi todos los insumos para innovar nuestros servicios, procesos, productos, etc.

La innovación no es sinónimo de tecnología. Parece que en la sociedad contemporánea lo tecnológico, lo digital y lo cibernético es fuente de innovación y aquí exponemos que hay acciones más simples que nos abren la puerta a la innovación.

No todo está en los libros, las academias, las universidades y en los expertos. Grandes ideas nos llegan de forma casi casual y las conocemos por lo que todos los empleados aportan y lo que los clientes quieren. Escuchar en una virtud y escuchar para que nuestras empresas crezcan está al alcance de nuestras manos… o mejor dicho, nuestros oídos.