Que nada le impida ejercer su derecho este domingo

Las personas que trabajen este domingo tendrán permiso para ir a votar

Elecciones Municipales 2020

• Código de Trabajo establece esta licencia con goce de salario.

• Multas y sanciones contra patronos que no concedan este permiso

están tipificadas en el Código Electoral.



NACIONALES. Las personas trabajadoras que tengan que laborar este domingo 2 de febrero cuentan con permiso con goce de salario para asistir a emitir su voto en las elecciones municipales que se llevarán a cabo en los 82 cantones del país.

Así está establecido en el Código de Trabajo que, en su artículo 69 inciso j, establece “Conceder

a los trabajadores el tiempo necesario, sin reducción de salario, para el ejercicio del voto en las

elecciones populares y consultas populares y consultas populares bajo la modalidad de

referéndum,…”

De igual manera, el Código Electoral en el artículo 292 establece las sanciones para los patronos

que no concedan este permiso: “Se impondrá multa de dos a cinco salarios base al patrono

que, incumpliendo la obligación establecida en el inciso j) del artículo 69 del Código de Trabajo,

impida a sus trabajadores(as) o empleados(as) ausentarse de su trabajo el día de las elecciones durante el tiempo prudencial para emitir el voto, o que en virtud de ello les aplique

alguna sanción o les reduzca el salario.”

Este 2 de febrero se eligen los puestos de elección popular en los 82

cantones del país.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el pronunciamiento DAJ-OF-10-2020 aclara que la forma en que se coordinen los permisos dependerá de cada empresa particular, pero se recomienda mantener el diálogo entre patrono y colaboradores con el fin de garantizar el derecho”.

El tiempo con goce de salario que se conceda para la emisión del voto, dependerá de las circunstancias del lugar que se trate, razón por la cual no se pueden emitir directrices generales para todas las empresas; pero en todo caso se recomienda conciliar criterios lógicos y razonables que no limiten el derecho del trabajador ni perjudiquen a la empresa, además se recomienda tomar todas las previsiones con anticipación para evitar obstaculizaciones a ese derecho de todos los ciudadanos de la República.