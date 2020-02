Diputado Ignacio Alpízar asegura que el PAC ha sido incapaz de resolver el problema de desempleo

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

NACIONAL. El diputado ramonense, Ignacio Alpízar de Nueva República afirma que en los últimos 10 años el índice desempleo nunca había estado tan alto como hasta ahora.

Y que además, el Presidente Carlos Alvarado sigue sin preocuparse por las 361 mil personas que se encuentran desempleadas.

“Los costarricenses están desesperados, basta con ver las largas filas que se hacen en una feria de empleo, y usted señor Presidente no se preocupa ante esta terrible realidad.

14.2% señor Presidente, ¿esta cifra no le dice nada? Miles de costarricenses no tienen con qué pagar alquileres, y mucho menos comprar casa propia, no pueden comprar los útiles escolares para la entrada a clases, no pueden cancelar los servicios públicos, y, peor aún, en muchos hogares no tienen ni para comprar una bolsa de arroz”, afirmó el Legislador.

Alpízar también se dirigió al Presidente, diciéndole que al parecer solo se preocupaba por mentir.

Dedíquese a generar planes y estrategias que generen verdaderas fuentes de empleo, ya estamos cansados de que sus palabras solo se queden en papel o en un video ¡Actúe YA!, finalizó.