Francisco Murillo: “No voy a dar un paso en falso ni a hacer favorecimientos”

Unidad Social Cristiana ganó las elecciones municipales con una diferencia de 37 votos

Josué Paniagua Arias

GRECIA. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó la victoria de Francisco Murillo, del Partido Unidad Social Cristiana, en las elecciones municipales con una diferencia de 37 votos por encima de Liberación Nacional.

“Fui regidor en 2006 y de la norma (Código Municipal) no me voy a salir, yo voy dentro de la ley y no voy a dar un paso en falso en esas cosas. Yo soy de comunidad y no voy a hacer favorecimientos”, dijo Murillo al ser consultado sobre su trabajo como próximo alcalde de Grecia.

Murillo aseguró que su triunfo se debe a que su principal contrincante perdió fuerza para estas elecciones. “Liberación tiene un voto fuerte en Grecia. A mí me favoreció que dos dirigentes tradicionales del Partido Liberación Nacional, que son los señores Marco Tulio Soto y Alexánder Gutiérrez, se llevaron una porción de simpatizantes de Liberación y eso me alivianó la carga a mí. Si usted vio el trabajo de nosotros en redes sociales, la lucha era contra Liberación porque yo sabía que era muy fuerte”, explicó.

A casi dos meses de asumir el cargo, Murillo sabe que la política cambió mucho y que la habilidad de negociar es clave para que Grecia avance con los proyectos que se proponen en el Concejo Municipal.

“Yo necesito no estar con una camisa de fuerza, sino con gente que crea en los proyectos que son los mismos, casi todos hablamos de los mismos temas y uno necesita 4 votos duros que lo apoyen y no verse imposibilitado”, comentó Murillo.

Para Murillo, hay dos grupos entre los regidores. “Soy el alcalde y me interesa muchísimo que haya un equipo que me apoye bastante. He tenido conversaciones con algunos, tengo buena relación con ellos. Todos son gente buena. De lograrse el grupo de 4, los otros tres hay que chinearlos porque representan al pueblo y tienen sus proyectos”, agregó.

Los siete regidores electos son Mabel Navarro y Guido González, de Liberación Nacional; Karla Chávez, de Unidad Social Cristiana; Cristian Alfaro, de Nueva Mayoría; Víctor Rodríguez, de Nueva Generación; Andrés Stanley, de Unión Griega; y Ricardo Arias, de Nueva República.

A pesar de que su administración comienza el próximo 1 de mayo, Murillo explicó que su tiempo lo dedica a estar “empapado” de todo lo que sucede en el cantón. “Nos hemos reunido con departamentos (de la Municipalidad) y las jefaturas para saber dónde les duele y cuáles son los problemas que tienen en este momento y que vamos a heredar”, dijo.

Murillo aseguró que en su primer año de gobierno se enfocará en hacer un análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para conocer el contexto de la Municipalidad, ver los temas que están en camino (como la transición de Río Cuarto) y tener clara la realidad administrativa del cantón.

Entre sus prioridades destaca cumplir con el compromiso que asumió con la Cámara de Comercio y el Mercado Municipal con la revisión de las rayas amarillas y la posibilidad de habilitar más espacios de parqueo.

También dijo que pedirá cuentas a las instituciones del Poder Ejecutivo en Grecia para “revisar que estén haciendo bien su trabajo en ambiente, salud, educación y seguridad. Grecia nos honra con que dirijamos el rumbo del cantón y nuestra experiencia nos dice que podemos pedirle cuentas al Poder Ejecutivo. Vamos a estar sintonizados para que los Ministerios hagan las cosas bien”, añadió.

Asimismo, se comprometió, como lo hizo en campaña, a bajar un 50% los trámites de permisos municipales, mejorar el tema de cobros para que la gente no haga filas extensas y ofrecer una mejor disposición de agua potable.

“Queremos que la dinámica cambie. Si usted es moroso y sin previo aviso la Municipalidad le corta el agua; tiene que haber un nivel de tolerancia, de llamarle y notificarle que se le va a cortar el agua. Si se hace sin cortar, eso crea un caos social”, explicó.

Aseguró que trabajará “a muerte” el tema de la zona franca en el cantón, dada su importancia para inversión y generación de empleo, así como la revisión del Plan Regulador.

Según los datos del TSE, un total de 21.615 personas votaron en las elecciones municipales y el dato de abstencionismo llegó a 59,9%. La Unidad logró el gane con un total de 4.522 votos.