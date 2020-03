Demi Lovato estrena su nueva canción “ I Love Me”

Anyelin Campos / acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS. Demi Lovato regresa fuerte con el lanzamiento de un single auto reflexivo y up-tempo, “I Love Me”. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema es compuesto por Lovato, Sean Douglas, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Jennifer Devilveo, Rose Nicholson y Warren Felder.

“I Love Me” envía un mensaje de amor propio y de seguridad en sí mismo, sin tener en cuenta el pasado o el presente. Tras la reflexión del estribillo “I wonder when I love me is enough”, la letra llega a la conclusión “But I’m a ten out of ten, even when I forget”.

El vídeo oficial dirigido por Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj), da vida al mensaje de empoderamiento de la letra, comenzando con una batalla de alter-egos. Demi sale victoriosa para resurgir con una perspectiva renovada, dejando atrás el pasado y con un universo colorido frente a sí.