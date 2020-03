Funcavida incursiona en el campo cafetero mediante Funcafé

Fundación tiene su propia marca de café molido y una cafetería en el centro de San Ramón.

La proyección a mediano y largo plazo es llegar a diferentes zonas del país.

Anyelin Campos / acampos@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN. La Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (Funcavida) inició el 2020 con el lanzamiento de importantes proyectos por los que han trabajado, entre esos el lanzamiento oficial de Funcafé, la inauguración de una cafetería y la creación de su propia marca de café molido.

Funcafé es un emprendimiento social de Funcavida que desarrolla una cafetería ubicada frente al autobanco del Banco Nacional en el centro de San Ramón, que ofrece platillos típicos elaborados por personas sobrevivientes de cáncer, que además de generar ingresos, brinda una opción de reinserción laboral a las personas sobrevivientes de cáncer, uno de los principales objetivos de la Fundación.

“Yo recuerdo que, estando internada, recibiendo la quimioterapia en el hospital, yo no comía nada durante tres noches, ni el agua me sostenía los vómitos, que la quimioterapia produce, lo único que en ese momento sostenía mi estómago eran tres traguitos de café. En una de esas, y conforme pasó el tiempo yo empecé a sentir en carne propia la discriminación laboral, como fui cesada estando incapacitada, cesada por salud, me pregunté, ¿detrás de mi cuantos supervivientes de cáncer estarán pasando por lo mismo que yo? Cada uno de los proyectos que tiene ya Funcavida son para lograr reinserción sociolaboral, Funcafé es uno más”, relata María Isabel Ramírez, sobreviviente de cáncer y fundadora de Funcavida.

Como todos los proyectos de Funcavida, este busca mejorar la calidad de vida del superviviente de cáncer y además quienes consumen el café aportan al fortalecimiento económico de la fundación, ya que la misma no cuenta con ningún financiamiento por entidades gubernamentales, todo lo que obtienen es por medio de proyectos productivos.

“Con cada bolsita de café que compramos de nuestra marca Funcafé estamos ayudando a personas a reinsertarse laboralmente”, añadió la fundadora.

Karla Varela, parte del equipo de coordinación de este proyecto, asegura que la cafetería Funcafé, ha requerido de mucha inversión, por lo que han trabajado en el local durante un año hasta lograr inaugurarlo, estos recursos los han obtenido de otros proyectos como una manera de inyectarle capital semilla.

El café molido lo procesa café Orlich, institución madrina de Funcavida que colaboran con diferentes proyectos de la Fundación, aparte del café.

El horario de la cafetería es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y ofrece un menú muy tradicional, que pretende el rescate de la gastronomía ramonense con platillos como tamales, chorreadas, tortillas aliñadas con queso, empanadas, y picadillo.