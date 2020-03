La artista británica Mabel lanza su nuevo tema Boyfriend

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS. Boyfriend es el nuevo sencillo de Mabel, que llega inmediatamente después de que la cantante ganara a la Mejor Artista Femenina Británica en los Premios BRIT de este año, donde también realizó una interpretación del éxito mundial “Don’t Call Me Up”.

Mabel da un gran paso al escenario mundial del pop con una explosión musical y sin complejos del poder femenino.

Coescrito por Mabel y sus compañeros y viejos colaboradores, Steve Mac y Camille Purcell, ‘Boyfriend’ es el primer sencillo oficial en solitario de Mabel desde el álbum debut High Expectations, su gran colaboración con Tiësto, “God Is A Dancer” y la hermosa y alternativa balada navideña de este año, “Loneliest Time Of The Year”.“Don’t Call Me Up” fue el single más vendido del año por una artista femenina del Reino Unido en 2019 (con “Mad Love” también en el top 10 anual), después de haber superado el L09millón de ventas en el Reino Unido.

Ya sea para abordar el empoderamiento femenino (“Boyfriend”), una ruptura tóxica (“Don’t Call Me Up”) o experiencias de depresión (ver “OK [Anxiety Anthem])”, y su emotiva discusión en el exitoso podcast de Elizabeth Day ‘How To Fail ‘, Mabel parece el tipo de compositora cuya voluntad de ser tan honesta y vulnerable solo le ha traído más poder, sin mencionar una audiencia global de millones, para quienes ahora es un vital y joven modelo a seguir.