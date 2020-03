¿Por qué el café pendiente no funcionó en San José?

Entrevista con Alberto Font de Café La Mancha

Andrés Castro

SAN JOSÉ. La maravillosa idea de pagar un café adicional para quien lo necesitara, tuvo a más de 40 comercios del Gran Área Metropolitana (GAM) aglutinados en un proyecto conocido como Café Pendiente.

Según una publicación de la Revista Perfil, fue en el año 2012 cuando surgió la idea de tropicalizar una iniciativa solidaria que se originó en el 2008 bajo el nombre de “Caffe Sospenso” en la ciudad de Nápoles, Italia. En su momento, las cafeterías contaban con una identificación, se abrieron redes sociales para darlo a conocer y se habilitó una página web (www.cafependientecr.com).

Sin embargo, actualmente la página en Facebook está desactualizada y el sitio web ya no existe. Conversamos sobre el tema con Alberto Font, propietario de Café La Mancha y quién en el 2016 se unió a Café Pendiente.

¿Qué factores llevaron a que la idea no funcionara en su local? “Sentimos que nos dejaban café pendientes pagos, pero no mucha gente los pedía. Creemos que se debe a que el canal de comunicación va dirigido a personas que tienen redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, no existía una línea de comunicación para que quien lo necesitara, lo pidiera”.

En este caso, la rotulación respectiva se mantuvo durante dos años. Se percibió también descuido por parte de quienes lideraron la iniciativa, factor que contribuyeron a que Café La Mancha se retirara.

El mes anterior, la Cruz Roja Costarricense promovió un proyecto de este tipo en todo el país. Según un comunicado de prensa institucional, la propuesta es exitosa en Puntarenas, por eso pretenden se replique. Si quiere formar parte, solicite más información en el comité más cercano, donde podrán darle más información y solicitar la identificación respectiva para su comercio.