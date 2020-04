112 personas regresaron desde USA a suelo nacional, este viernes.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

NACIONAL | La mañana de este viernes, un vuelo especial de la aerolínea United procedente del Aeropuerto Intercontinental George Bush, de Houston, Texas, permitió el retorno seguro al país de un grupo de 112 costarricenses, quienes se encontraban en los Estados Unidos sin posibilidades de viajar de regreso por la suspensión de vuelos entre ambos países desde el pasado 31 de marzo, como consecuencia de la pandemia global del COVID-19.

Provenientes de Estados como Texas, Luisiana, Colorado, Arizona, New Hampshire, Illinois, New York, New Jersey y Missouri, y también de países como Corea y Japón, los costarricenses recibieron en todo el proceso para su regreso, el apoyo y seguimiento de instancias de la Cancillería como el Departamento Consular, la Embajada de Costa Rica en Washington D.C. y el Consulado General de Costa Rica en Houston, el cual verificó in situ que el abordaje en Texas se realizara sin inconvenientes, prestando además colaboración a la aerolínea para resolver casos puntuales de documentación de los pasajeros.

El próximo lunes 20 de abril, otro vuelo especial de la aerolínea United, traerá de vuelta a nuestro país desde Houston a un nuevo grupo de costarricenses provenientes de distintas localidades de los Estados Unidos y de países como Canadá y Reino Unido.

Los esfuerzos de la Cancillería han permitido hasta ahora facilitar el retorno al país de 1.254 costarricenses que permanecían en 67 distintos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto recuerda que no dispone de recursos financieros para costear boletos de avión, y solamente, en comprobados casos de “situación de vulnerabilidad”, y ante rigurosos estudios, se puede activar el “Protocolo de Repatriación” en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería que permite usar recursos del Fondo Social Migratorio.