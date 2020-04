Alimentos para subir sus defensas y evitar enfermarse con facilidad

El consejo es incluir 5 porciones de frutas y vegetales al día, hacer ejercicio de 3 a 4 veces por semana, dormir 8 horas diarias y tomar al menos 2 litros de agua por día.

Las fresas y naranjas son ricas en vitamina C, ideales para subir defensas. La recomendación es no consumirlas en jugos, sino entera, para aprovechar al máximo su aporte nutricional.

Aunque no existe relación directa entre un alimento y una enfermedad, sí hay evidencias de que una mala dieta ocasione diversas dolencias. Por ejemplo, un alto consumo de comida procesada, alcohol y gaseosas disminuyen la capacidad del cuerpo para enfrentarse ante cualquier padecimiento.

La doctora en nutrición, Daniela Zamora Rodríguez, brinda una lista de alimentos que ayudan a aumentar y proteger las defensas:

Fuente de vitamina C: Frutas como naranja, mandarina, toronja, limón, guayaba, fresas, moras y el chile dulce incrementan la cantidad de leucocitos o glóbulos blancos, aumentando notoriamente las defensas.

Fuentes de Selenio: Los mariscos, pescados, huevos, pollo, carne roja, nueces, granos integrales, germen de trigo, ajo y vegetales.

Fuente de Zinc: La carne, pescado, yema de huevo, sardinas, frijoles, hongos, lentejas y garbanzos intensifican la respuesta inmunológica del cuerpo.

Próbioticos: El yogurt natural 0% grasa, Kéfir, Kombucha y el chocolate negro aumentan la absorción de nutrientes y refuerzan el sistema inmune.

Cúrcuma y jengibre: Refuerzan y potencian el sistema inmunológico y son excelentes antiinflamatorios.

“Una forma fácil de cuidarnos es incluyendo diariamente al menos 5 porciones entre frutas y vegetales, 3-4 días a la semana realizar ejercicio, dormir 6-8 horas diarias, mantenerse hidratado mínimo 2 L de agua al día y un adecuado aporte de grasa saludable semillas o aguacate”, explicó Zamora.

¿Cuáles alimentos debo evitar o disminuir en cuarentena?

Aunque resulte difícil ceder a la tentación de comerse una pizza con una gaseosa o comer pan todo el día, lo mejor es cuidarse de no consumirlos en grandes porciones y, si es posible, evitarlos al máximo. Sí, sabemos que es todo un reto pero, si quiere cuidar su salud, hay que hacer el esfuerzo.

Esta es la lista de los alimentos que se deberían evitar o consumir en pocas cantidades:

Alimentos procesados: Panes, comidas rápidas, gaseosas, repostería. Alimentos que estén empacados o preparados que contengan más de 5 ingredientes (revisar la tabla nutricional).

Alimentos altos en sodio: Embutidos y enlatados, revisar el aporte de sodio en el empaque. De 140 a 400 mg se considera moderado, pero tratar de elegir máximo 200 mg de sodio.

Bebidas alcohólicas: Intervienen en la absorción de sustancias positivas y alteran el microbiota intestinal.

Lo importante es consumir comidas de todos los grupos de alimentos todos los días e informarse bien, con su nutricionista, sobre el aporte nutricional de cada alimento.

“Se tiene la errónea creencia que la naranja es los alimentos con mayor aporte de vitamina C, pero el chile dulce posee el doble. En algunas familias es común desayunar con un vaso de jugo de naranja para aumentar las defensas, pero la vitamina C reacciona con el aire o el oxígeno entonces, por el contrario, se recomienda no consumirla en jugos sino entera, de esta forma se preservarán otras vitaminas y la fibra”, explicó Zamora.

Una receta muy saludable para aumentar defensas, favorecer a la digestión y evitar procesos inflamatorios es limón, cúrcuma, jengibre y miel de abeja. En un vaso, exprima el limón, ralle la cúrcuma y el jengibre. Deje reposar por unos minutos, luego lo cuela y al final le agrega miel de abeja.