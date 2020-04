Cierre y mejoramiento de oficinas del Banco Popular en Grecia

A partir del martes 28 de abril ampliarán hasta las 5 p.m. el horario de atención en las oficinas del BP Total Grecia.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

GRECIA. Si usted visita continuamente las oficinas del Banco Popular (BP) en el cantón, preste atención, pues se vienen cambios. Los servicios de la entidad financiera, se continuarán prestando, pero con medidas extraordinarias.

A partir del martes 28 de abril ampliará hasta las 5 p.m. su horario de atención en sus modernas oficinas del BP Total Grecia, ubicadas 100 metros sur y 25 metros oeste de la municipalidad.

A partir del 28 de abril será de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 5 p.m., mientras que de momento los días sábado y domingo estará cerrada, en el marco de las medidas que se encuentran vigentes por parte de las autoridades de Salud ante la emergencia nacional del COVID-19.

Una vez pase la actual coyuntura, el horario ampliado de atención de lunes a viernes será de 8:45 a.m. a 7 p.m. y los días sábado de 8:15 a.m. a 11:30 a.m.

Es importante que la ciudadanía sepa que la entidad fusionará su agencia y el Centro Empresarial de la zona, ubicados en el Edificio Portel, con la oficina principal ubicada en el centro de Grecia cerca de la Municipalidad, a partir del martes 28 de abril.

