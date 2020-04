Consejos para cuidar su dinero en tiempos de crisis

La clave está en priorizar gastos y no hacer compras impulsivas.

Josué Paniagua | josue@elsoldeoccidente.com

Daniel Suchar, asesor financiero.

La pandemia del COVID-19 ya afecta la economía a nivel mundial. Por eso, la clave es tener claro cómo hacerle frente a esta situación para evitar que las consecuencias sean mayores.

Algunas personas sufrirán más que otras, pues se quedarán sin trabajo o su jornada laboral será reducida y, con ello, su salario.

También se presentará una repartición pues algunos sectores crearán más puestos de trabajo, mientras que otros cerrarán sus negocios. Un claro ejemplo es el anuncio de Amazon de contratar a 100.000 personas para reforzar sus operaciones en Estados Unidos.

Consejos para administrar bien los recursos disponibles

El asesor financiero, Daniel Suchar, explica que lo primero es poner en un papel las prioridades de la casa: gastos de agua, luz, vivienda y comida.

“No se compare con su vecino. Puede que su vecino tenga gastos diferentes. Mida los suyos, lo que usted está dispuesto a mantener y a sacrificar. Si su ingreso es de ₡150.000 y sus gastos son de ₡200.000 empiece a recortar en cosas que no sean urgentes”, comentó Suchar.

Evite compras impulsivas, no se vaya al supermercado a comprar todo lo que pueda y converse con su familia para que juntos se apoyen en evitar gastos innecesarios.

“Es importante no tomar decisiones impulsivas porque no tenemos certeza de cómo estará la crisis. Antes creíamos que terminaba después de Semana Santa, pero ahora vemos que se puede extender hasta mayo. Si tenemos que comprar algo, que sea lo más racional posible”, agregó.

Si usted es de las personas afectadas por la crisis al perder el trabajo y recibe un dinero en estos días, ya sea su liquidación, alguna bonificación o un trabajo extra que no tenía contemplado, recuerde administrarlo de la mejor manera posible, sin hacer compras innecesarias. Revise sus prioridades antes de gastar el dinero.

En caso de que usted aún tenga su trabajo, trate de seguir con su vida normal, apegado a una educación financiera. Si los bancos le dan el beneficio de no pagar, lo mejor es que siga pagando con normalidad. “Si no es víctima, no se victimice”, aseguró Suchar.

¿Cómo ayudar a los demás en tiempos de crisis?

Si usted ve a un amigo, vecino o familiar en una situación difícil, no dude en ayudar. Suchar recuerda que las ayudas no son necesariamente económicas. “De nada me sirve tener ₡50.000 colones si la pulpería está cerrada”, comentó.

Recuerde que la ayuda puede ser comida, cobija. “Estamos con el distanciamiento social y hay cosas importantes: ¿te falta algo? Acá yo tengo. Recordemos que el aislamiento es un tema sanitario y necesitamos que todos estén en las mejores condiciones de salud. Si una persona tiene las defensas bajas se puede contagiar y podría contagiar a todos”, agregó el especialista.

Suchar enfatizó en que el dinero no lo resuelve todo y que el “brazo solidario” va más allá de dar una ayuda económica.

“Estamos en un momento que afecta a todos, no es un asunto de clase social. Tenemos que cuidarnos, desde las finanzas estirar y administrar muy bien la plata que tenemos y que nos entra. No inventemos hacer cosas locas. Pensemos con la cabeza fría. Hay un tema muy importante que es cuidarnos en salud, porque si descuidamos eso de nada nos sirve estar bien financieramente”, concluyó.