Estas son las nuevas medidas para la reapertura de algunas actividades

Restricción vehicular se mantendrá sin cambios hasta el 15 de mayo.

Iglesias, centros educativos y playas se mantienen cerradas.

Medidas rigen a partir del 01 de mayo.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

#NACIONAL | El Gobierno de la República dio a conocer los nuevos lineamientos que regirán a partir de 01 de mayo donde se da la reapertura de algunas actividades bajo ciertas restricciones.

Se habilita entre semana de 5:00 am a 7:00 pm:

Cines y teatros con medidas de separación de asientos de mínimo 2 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica.

Establecimientos para práctica o entrenamiento de deportes sin contacto, con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%).

Gimnasios con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%), con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo.

Escuelas de natación, con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%).

Se habilita fines de semana de 5:00 am a 7:00 pm, además de la lista de excepciones ya emitida:

Los salones de belleza y barberías, con un aforo al cincuenta por ciento (50%) según capacidad máxima y únicamente con cita previa.

Venta al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y motocicletas, con un aforo al cincuenta por ciento (50%) según capacidad máxima de ocupación.

Estacionamientos o parqueos.

El 11 de mayo se evaluará si hay más cambios.

La restricción vehicular se mantendrá sin cambios. En horario diurno aplicarán de 5 a.m. a 7 p.m, con distribución de placas, la restricción total vehicular nocturna será de 7 p.m. a 5 a.m., y los fines de semana las placas terminadas en números impares podrán transitar los días sábados y las pares los días domingo de 5 a.m. a 7 p.m.