Futuro incierto para el fútbol nacional

Continuidad del Torneo Clausura, aunque sea a puerta cerrada, depende de decisión del Ministerio de Salud

SAN JOSÉ. Pese a que extraoficialmente se decía que el fútbol de primera división podría volver en el mes de mayo, al menos hasta hoy, esa posibilidad parece esfumarse.

En reunión virtual con dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT), el ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, reafirmó que el Torneo de Clausura 2020 sigue interrumpido.

“El reinicio dependerá de la evolución del virus, cuando sea lo suficientemente favorable y lo determiné el Ministerio de Salud. No se puede dar plazos. Toda actividad deportiva que propicie contacto, agrupación y cercanía de personas, sigue suspendida”, dijo Hernán Solano Venegas, ministro del Deporte.

“Hasta que no veamos una tendencia a la disminución y no veamos que ya existe una cantidad de población que ha sido expuesta al virus y que podamos ir retomando algunas actividades, no es recomendable reanudar actividades deportivas de contacto”, manifestó Daniel Salas, ministro de Salud, el sábado anterior.

En la reunión virtual participó el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos. Además, los representantes de la UNAFUT, Fernando Ocampo, Orlando Moreira, Robert Garbanzo y Julián Solano.

El Torneo Clausura está suspendido desde el pasado 17 de marzo. Hasta esa fecha se habían disputado 15 partidos de la fase inicial del todos contra todos.

