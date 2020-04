Haga su propia huerta en casa con estos consejos fáciles

Josué Paniagua | josue@elsoldeoccidente.com

Gabriela Elizondo, emprendedora del proyecto Mamá Verde, comenzó su huerta en enero 2019 y ahora motiva a otros a cultivar su comida desde la casa. En la foto se ve lo que ella cosecha.

Tener una huerta en casa es muy sencillo. Así que si usted ha considerado esta opción, anímese y ponga sus manos a trabajar.

En tiempos de coronavirus y aislamiento social, se tiene la excusa perfecta para empezar un proyecto de huerta sostenible en casa.

Gabriela Elizondo es vecina de Sarchí y, en enero 2019, comenzó su huerta. Tanto le gustó la idea que lanzó su proyecto Mamá Verde en el que anima y capacita a otras personas a sembrar su comida e, incluso, a preparar jabones y cremas orgánicos.

¿Qué necesito para empezar una huerta?

Gabriela nos comparte algunos consejos para iniciar una huerta en casa.

🌱Motivación por iniciar a cultivar mis propios alimentos. Si tengo la voluntad para hacerlo me permitirá disfrutar el proceso desde el principio. Esa es la primera herramienta que necesitamos.

🌱Observar mi espacio, analizar detenidamente las horas de sol que recibe la terraza, corredor, azotea o patio es fundamental. Esto me permitirá diseñar la huerta adaptada al espacio que tenga y elegir los cultivos que pueden crecer favorablemente.

Se pueden cultivar alimentos directamente en el suelo, en macetas, en mesas de cultivo y de manera vertical.

🌱Acceso cercano a una fuente de agua.

🌱Revisar mi tiempo para ver cuánto le puedo dedicar a la huerta, de manera que no lo vea como una obligación y me permita disfrutarlo.

🌱Hacer una lista de los alimentos que son de mi agrado y se ajustan a mi dieta.

🌱Cultivar a pequeña escala.

🌱Comenzar a elaborar abono orgánico a partir de los residuos orgánicos que se producen en casa. Debo elegir la técnica de compostaje que mejor se adapte a mi espacio.

Algunos beneficios de comenzar a elaborar compost:

Mejora la estructura del suelo.

Retiene la humedad.

Airea el suelo facilitando el crecimiento de las raíces.

Facilita la germinación de semillas y crecimiento de las plantas.

Mejora el sistema inmune de las plantas.

Previene la erosión del suelo.

Tome en cuenta de que antes de comenzar una huerta es muy importante hacerse responsable de los residuos orgánicos (cáscaras de papa, piña, cartones de huevo, servilletas) para “devolverle” eso a la tierra. “Si no separamos los desechos y no los utilizamos para preparar abono, eso va a terminar en un botadero de basura y producirá dióxido de carbono, favoreciendo el calentamiento global”, explicó Elizondo.

Por eso es fundamental ser responsables y “devolver” los desechos orgánicos a la tierra, para “cerrar ciclos”. “Así vamos a obtener un abono al alcance de todos porque es muy económico”, agregó.

Compostar es el proceso en el que los desechos orgánicos se descomponen para finalmente integrarse con la tierra y crear un abono que ayude a dar vida al suelo y alimentar las plantas.

Existen diferentes tipos de compostaje. Por ahora tome en cuenta que la técnica depende del espacio y de donde se viva. Por ejemplo, en zonas urbanas se usa el método japonés takakura.

Método japonés takakura.

Ingrese en el siguiente enlace para que observe un video en el cual Gabriela explica la importancia y da consejos para la creación de una huerta.