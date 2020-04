J Balvin comparte el nuevo vídeo de su tema “Gris”

Anyelin Campos acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | Este miércoles J Balvin compartió el nuevo video para su tema “Gris” que forma parte de su aclamado nuevo álbum ‘Colores’.

En este video surrealista J Balvin lentamente se comienza a desmoronar por un desamor. Rápidamente, sus pensamientos negativos infiltran el mundo real y se ven reflejados con una infestación de escorpiones, inundaciones, y más, hasta que un terremoto, aparentemente, destruye su mundo.

El video de “Gris” se estrena una semana antes de la presentación de J Balvin en el programa especial One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos Desde Casa), organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo celebrar y apoyar al personal médico alrededor del mundo.

El evento tomará lugar el sábado 18 de abril, y contará con la participación de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, y Stephen Colbert como presentadores.

El especial fue creado en colaboración con Lady Gaga y beneficiará a organizaciones sin fines de lucro locales y regionales que proveen comida, albergo y cuidados de salud a aquellas personas que más lo necesitan.

El álbum se estrenó días después de que Balvin hizo historia convirtiéndose en el artista latino urbano con el mayor número de sencillos en alcanzar la posición #1 en la historia de la lista Latin Airplay, luego de que el tema “Blanco” llegará al tope de la lista.

‘Colores’ se realizó bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevas flores, una para cada canción y cada color del álbum.

Mira el vídeo aquí: