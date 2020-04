Mensaje del Alcalde de San Ramón, Nixon Ureña: “Que mis palabras no se cumplan”.

Quisiera iniciar argumentando que las municipalidades no funcionan en la generación de recursos como lo hace una empresa privada; sino mas bien, es una organización al servicio de los ciudadanos que trabaja al costo y que produce un 10% empleado en la mejora del servicio.

Es aquí donde quisiera vislumbrar lo que podría pasar en un escenario que espero nunca suceda.

Imaginemos por un instante que esta crisis económica se agrava mas de lo que estamos viviendo hoy, como lo han anunciado los organismos financieros internacionales, así las cosas, la población por lógica entre comer y pagar impuestos va a comer y lo haría cualquiera de todos nosotros.

Por consiguiente, bajo este escenario dejaría de ingresar dinero a las municipalidades que sobreviven con sus servicios casi al costo, no ingresaría el dinero que se ocupa para recolectar la basura, lo que generaría estar a las puertas de una emergencia sanitaria y de salud pública.

Si no ingresa el dinero de aseo de vías no se limpiarían los caños, en las primeras lluvias se inundarían las ciudades y todos los desechos en los caños empezarían a generar un problema sanitario. Si los parques no se mantienen con los dineros que ingresan, estaríamos viviendo en un país con una infraestructura pública en ruinas.

¿Qué pasaría si los cementerios estuvieran cerrados?, pues este servicio también requiere de un ingreso para su mantenimiento, las paradas de buses cerradas por que no se pueden mantener los costos mínimos y los buses desperdigados por todos los centros de ciudades. Si no ingresa recursos por concepto de bienes inmuebles y patentes, ¿Quienes harían las demás funciones para que opere una municipalidad y ¿Con que se haría obra para el desarrollo de cada cantón?, ¿Cómo atenderíamos las redes de cuido?, ¿Con qué personal atenderíamos las emergencias?, ¿Con cuales cámaras y policías se atendería la seguridad?, ¿Con qué se iluminarían las zonas públicas?, ¿Quién coordinaría la mayoría de trabajos con las asociaciones de desarrollo comunal?, ¿Quienes operarían los acueductos municipales?, ¿Con cuales salvavidas se rescatarían vidas en las playas?, ¿Cómo funcionarían los mercados municipales?, ¿Cómo se mantendrían todos los espacios deportivos en donde practican deportes nuestros hijos?, ¿Quién velaría par evitar las actividades ilícitas de comercio desleal?, ¿Quién haría y daría mantenimiento a los caminos tan importantes para el desarrollo de las diferentes actividades económicas de un pueblo?.

No se trata de decir que solo a las municipalidades hay que salvar, por que sería muy iluso no ver que estas viven y dependen del desarrollo de cada pueblo, de sus agricultores, del comercio, de los empresarios, de los desarrolladores y de cada una de las personas que habitan en un cantón.

Es por esto, por lo que se planteo un proyecto de ley entre las organizaciones de representación del régimen municipal (ANAI, UNGL) que busca compensar a todos estos actores de un cantón de forma equilibrada para que juntos salgamos adelante.

Este proyecto hoy se encuentra en manos de los diputados y depende de éstos que se apruebe para dotar de un instrumento razonable que permita ayudar a enfrentar en su primera etapa esta crisis económica.

En manos de 57 personas se encuentra el vivir o morir de nuestros pueblos y a los cuales instamos para que de forma acelerada como han hecho en otros temas lo puedan hacer con este, ha sabiendas que cambios bruscos en su fondo puede hacerlo un proyecto sin sentido. Hoy señores de la patria, la patria depende de ustedes y espero no la defrauden como no lo ha hecho ella.

Lic. Nixon Ureña Guillén – Alcalde de San Ramón