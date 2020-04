Naranjo: “Tenemos recursos para hacerle frente al crédito del Banco Nacional”

Municipalidad respondió así a la inquietud de nuestro medio

Andrés Castro

acastro@elsoldeoccidente.com

NARANJO. Si hay alguien que hemos visto bastante activo en la atención de la actual emergencia, es al alcalde naranjeño Juan Luis Chaves. No solo en redes sociales, sino también en medios nacionales donde caló su mensaje.

Él es de los mandatarios que continuará al frente de la administración municipal, a partir del primero de mayo. Al igual que todos, deberá ingeniárselas para sortear las dificultades que implican la presencia del coronavirus.

Una de las inquietudes que le planteamos a través de Erika Barrantes, encargada de prensa, tiene que ver con los recursos que la Municipalidad de Naranjo debe desembolsar para hacer frente al crédito que permitió asfaltar en todos los distritos.

Sobre el particular, respondieron: “De momento no tenemos un comunicado oficial, acerca de la reducción en los combustibles. Todos son supuestos y no sabemos realmente cuánto tiempo estará esta diferencia. Lo que nosotros tenemos comprometido con el Banco Nacional, es una parte de lo que se nos transfiere, entonces igual, tenemos recursos para hacerle frente en caso de ser necesario”.

No hay duda que lo invertido en la red vial cantonal, le valió a Chaves un alto respaldo en las urnas. Las circunstancias inevitablemente cambiaron; en sus primeros cuatro años, demostró que “no llegó a calentar la silla”, y el viento le favoreció, con este nuevo panorama, esperamos que esté a la altura.

*Fotografía: Asfaltado en Calle HidalgoSan Miguel.