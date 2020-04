Saxofonista ofrecerá concierto gratuito en línea esta noche

Músico ramonense se une a la campaña #QuedateEnCasa.

Josué Paniagua | josue@elsoldeoccidente.com

El saxofonista ramonense, Marco Alpízar, tomó la iniciativa de ofrecer este miércoles en la noche, a las 7 p.m., un concierto en vivo a través de su página en Facebook, como parte de la campaña #QuedateEnCasa.

“Estoy incursionando (en la modalidad virtual), pero lo considero muy importante para acompañar a la gente en sus casas para que se motiven y entendamos que esto es real (la pandemia del COVID-19) y nos perjudica. Sobre todo, quedarnos en casa para protegernos nosotros y a los adultos mayores. El espacio de música es algo imprescindible para el ser humano y lo que tratamos es que la gente se motive, comparta en familia para que disfruten”, comentó Alpízar.

Para disfrutar de este espectáculo, visite la página en Facebook Marco Alpízar – Saxofonista.

Será una presentación de unos 90 minutos durante los cuales las personas disfrutarán de clásicos populares de los años 70 hasta la actualidad. Alpízar adelantó a El Sol que interpretará A mí manera, de Frank Sinatra, y All of me, de John Legend.

Alpízar es un músico con más de 45 años de experiencia. Para más información, puede comunicarse al 8832-9334.