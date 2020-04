Sobre la certificación de INCIENSA, Ministerio de Salud aclara:

Muestras positivas NO se traducen en número de casos infectados por COVID-19.

Una sola persona puede tener varias pruebas positivas antes de ser dado de alta.

#SALUD | Tras la circulación en redes sociales de una imagen que reflejaba una parte de una certificación de INCIENSA, el Ministerio de Salud aclaro esta noche que como lo han repetido en numerosas ocasiones: la cantidad total de muestras procesadas no corresponde a la cantidad de pacientes.

Inciensa realiza todas las muestras para dar de alta a pacientes, en algunas ocasiones se requieren hasta cuatro muestras por persona para calificar a un paciente como recuperado, dado que continúan saliendo positivo.

“Recordemos que para que un paciente sea dado de alta, que significa que ya no esta excretando el virus, que ya el virus no esta presente, se tienen que hacer dos muestras más por paciente que no siempre salen negativa de manera consecutiva. De hecho, que estamos que muchas de las muestras al momento de ser tomadas a los 14 días que es lo que establece la OMS, el virus todavía persiste, por lo cual esa muestra sale positiva, incluso en algunos casos hemos tenido pacientes que cuatro muestras han salido positivas luego de la primera muestra confirmatoria y todo esto es para poder darlo de alta”, explica el Dr. Daniel Salas, ministro de Salud.

Es así como de las 855 muestras positivas que indica la certificación, 510 corresponden a muestras procesadas para certificar esta misma recuperación. Las restantes 345 constituyen a diagnósticos y confirmación diagnóstica.

“Confirmación diagnostica es cuando en un laboratorio no queda claro, queda indeterminado y el INCIENSA hace una labor de confirmación final”, amplió el Dr. Salas.

En este momento, solamente INCIENSA realiza las muestras para dar de alta a los pacientes.“Reiteramos que siempre haremos un manejo transparente de la información, como lo hemos realizado desde el primer caso confirmado por COVID-19”, finalizó el Ministro.

Aunque el documento completo se compone de dos páginas, en redes sociales solo se difundió una de estas: