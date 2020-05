Abril registró nuevo récord con 1.5 millones de transferencias vía Sinpe Móvil

Plataforma para envío y recepción de dinero obtuvo en abril 96.000 nuevos suscriptores, para un total de 1,8 millones de usuarios.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el servicio Sinpe Móvil, que solo necesita el número de teléfono celular para transferir dinero en forma gratuita, sumó 1.506.000 transacciones en abril anterior. Esto representa el mayor número de operaciones mensuales en los cinco años de existencia de la paltaforma.

Ese volumen significa un incremento transaccional de 18,4% con respecto a marzo anterior, y fue acompañado por un crecimiento del 37% en la cantidad de personas suscritas al servicio para ese mismo período.

De acuerdo con datos de la División de Sistemas de Pago del BCCR, la gráfica muestra un constante crecimiento en transferencias vía Sinpe Móvil desde su aparición y, en los últimos tres meses, se ha realizado la mayor cantidad de operaciones. En abril se movilizó la cifra récord de un total de ₡29.000 millones.

Además, se incrementó de manera significativa las transferencias interbancarias con un total de 1.004.000 transacciones, lo que significa un incremento del 31,6% respecto al mes anterior.

“El servicio de envío y recepción de dinero usando el servicio de Sinpe Móvil se ha convertido en una excelente herramienta para las personas en medio de la pandemia por el covid-19, debido a su seguridad, facilidad de uso y eficiencia”, explicó Carlos Melegatti, Director de la División Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Desde la puesta en marcha del servicio en 2015, Sinpe Móvil registra 1.848.000 teléfonos móviles suscritos, de los cuales 1.406.000 están activos, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Solo en abril de 2020, se registró un aumento de 96.000 suscripciones.

A través de Sinpe Móvil se puede enviar dinero a cualquier cuenta que se haya afiliado al servicio, ya sea en la misma entidad financiera o hacia cuentas de otros bancos, cooperativas o mutuales. No hay costo de comisión, ni para quien envía ni para quien recibe el dinero, cuando el monto total enviado no supera los ₡100.000 diarios y el monto total recibido no sea mayor a los dos millones de colones mensuales. El valor promedio de las transacciones por este servicio es de ₡19.000.

La mayoría de las entidades financieras han incorporado Sinpe Móvil dentro de sus servicios. Una de las funcionalidades más comunes es la consulta del saldo de la cuenta a la que está vinculado el teléfono celular, enviando por mensaje de texto la palabra “saldo”. Solo en abril se realizaron 601.000 consultas de saldos por medio del servicio.

Actualmente 18 entidades financieras brindan este servicio: Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC San José, Lafise, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco Promérica, Scotiabank, Coopenae, Coocique, Coopealianza, Coopeservidores, CoopeAnde, Caja de Ande, CoopeCaja, Mucap, Teledólar y Grupo Mutual Alajuela. Estas entidades ofrecen la opción de habilitar Sinpe Móvil en varios de sus canales de atención a clientes: sitio web, Banca Móvil (Internet y App), Banca SMS (mensaje de texto), centros de llamadas (call center), cajeros automáticos y