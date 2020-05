Carbachez no operará dentro de la Estación de Buses Distritales de San Ramón, mientras el país se encuentre en estado de Emergencia Nacional

Como medida provisional, empresa realizará una periferia por el centro del cantón ramonense.

Empresa autobusera brinda servicio de San Ramón a Palmares y Naranjo y viceversa.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN | Así se lo notificó la Municipalidad de San Ramón a la empresa autobusera Carbachez e Hijos E.I.R.L. el pasado viernes 29 de mayo. La decisión se toma en relación con el considerable aumento de casos de COVID-19 en el cantón, al ser la Estación de Buses Distritales uno de los puntos con más aglomeración de personas.

Al hacerse casi imposible por parte de la Administración Municipal controlar la aglomeración de personas esperando estos buses, la Alcaldía Municipal decidió que esta empresa deberá dejar de realizar su actividad dentro de esta parada, en tanto el país se encuentre en estado de Emergencia Nacional.

“Tenemos el deber y la obligación como Gobierno Local de procurar evitar la propagación de este terrible virus COVID-19, y la cantidad de personas aglomeradas en la Estación de Buses Distritales durante todo el día esperando la llegada y salida de los buses de la empresa Carbachez e Hijos E.I.R.L, nos lo impide”, explica textualmente el documento.

Además, se agrega que: “Tomando en cuenta que la salud es un derecho humano, resulta de primer orden eliminar esas aglomeraciones de personas usuarias de la empresa Carbachez e Hijos E.I.R.L, y tal y como se dirá deberá dicha empresa dejar de realizar su actividad dentro de la Estación de Buses Distritales”.

En dicho documento se aclara que la empresa posee el aval Municipal de utilizar el centro del cantón y/para instalar sus dos rutas de buses en la acera norte y oeste del Gimnasio Rafael Rodríguez.

Por su parte, la empresa autobusera Carbachez manifiesta a sus usuarios:

El agravante es que nos indican que podemos usar el lado norte y el lado oeste del antiguo Gabelo Conejo el lado norte no es posible dado que por el sentido de la vía las puertas de los buses abrirían hacia las casas y no hacia el gimnasio, con la opción del oeste no tiene ninguna aérea para aislarse de la lluvia en las dos aceras y agreguemos que serían como quinientos metros más largo de la terminal, además que no son áreas autorizadas por el CTP por lo cual estaría fuera de ruta. Por estos motivos no vamos a utilizar ninguna de estas opciones.

La empresa espera para el próximo lunes primero de junio reunirse con el CTP para dar una solución a los usuarios para el uso del transporte público.

Para este fin de semana y el próximo lunes, como medida emergencia Carbachez funcionará de la siguiente manera: Estamos definiendo la mejor forma de realizar el recorrido por San Ramón como una periférica sin quedarse en ninguna parada esperando usuarios, de esta forma el autobús iniciaría recorrido por las Palmeras subiendo pasajeros en las paradas de Las Palmeras-Super Camary-Frente al costado este de la iglesia y Alarsa, pero en ninguna de ellas se queda tiempo esperando usuarios. Se debe evitar es no recargar la parada de Alarsa por estar más cerca y con eso que nos impidan usarla, el bus no estará estacionado en las Palmeras el bus iniciara subir pasajeros en esa parada, manifestó mediante un comunicado la Compañía .