Concierto de la banda costarricense White Skies será trasmitido por Canal 5

Evento se realizará hoy sábado 16 de mayo, a partir de las 7:30.

El concierto será trasmitido también por medio de un Facebook Live en la página White Skies.

CULTURA | El día de hoy la banda costarricense White Skies, dará un concierto por el Canal Súper 5, a partir de las 7: 30 de la noche, donde se incluirá lo mejor de su música, agregándole los temas de su primer disco; así como nuevos estrenos.

El concierto virtual también será trasmitido por la plataforma de Facebook Live, en la página oficial de la banda y del canal.

La banda lo conforman Christopher Alfaro (guitarra y voz principal), Jorge Alfaro (batería y coros) y Christopher Rojas (bajo y sintetizador).

Esta banda es una agrupación musical de rock alternativo, creado en el año 2015 en el cantón de Grecia. Sus integrantes son costarricenses. Su primer álbum se grabó en el año 2018; y se titula “Golder Stories Told by an Old man”.

Actualmente trabajan en el lanzamiento de su segundo disco, enfocados en nuevos géneros musicales.