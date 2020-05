Diputado Ignacio Alpízar: “El diseño original de Dios es el matrimonio entre hombre y mujer”

“Matrimonio entre personas del mismo sexo siempre será algo inaceptable” afirma Alpízar.

Esta fue la reacción del legislador ramonense.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

MomentoLegislativo | El pasado 26 de mayo se legalizó finalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, un hecho histórico en la historia de Costa Rica.

Para el diputado Ignacio Alpízar del Partido Nueva República esto es un tema PAC y asegura que han hecho creer a la población que un tema popular se convierte en algo bueno.

“¡No señores! El matrimonio entre personas del mismo sexo siempre será algo inaceptable, aunque se adorne con flores de oro, plata y con diamantes”.

Además, aseveró que era un día triste para la mayoría de los costarricenses, pues según su criterio no había tal motivo de celebración.

Lamentablemente estamos siendo testigos de cómo Carlos Alvarado pisotea, una vez más, los principios, los valores y la voluntad del pueblo costarricense.

El alajuelense también comentó que como fracción partidaria habían hecho varios intentos para implementar proyectos que regularán este tema.

“Nueva República intentó frenar la entrada en vigor del matrimonio igualitario, hicimos varios intentos para que se conocieran proyectos que regularan este tema, pero de manera malintencionada, el PAC y sus aliados, patearon la bola para que el matrimonio quedara a la libre y así cumplir con una de las promesas de campaña que les hicieron a las minorías.

Carlos Alvarado, el PAC y sus aliados solo tienen cabeza para celebrar, se olvidaron de que actualmente existen miles de familias pasando hambre, agricultores enfrentando un sinnúmero de problemas, costarricenses desempleados y urgidos de acciones para reactivar la economía, entre otros. Pero una vez más nos dejan claro que las prioridades de este Gobierno están muy lejos de ser las de los costarricenses”, añadió.

Según lo mencionó, para ellos la lucha continua, trabajarán por aprobar leyes que protejan a los ciudadanos, y dijo que no van a permitir que los costarricenses sean víctimas de persecución por defender los principios y valores que han permanecido en nuestra amada Costa Rica.

¡A mí no me representan las banderas multicolores, solo me representa la bandera blanco, azul y rojo!, finalizó.