El pasado viernes J Balvin estreno el vídeo de su tema “Rosa”

Este es el sexto video del álbum certificado platino por la RIAA, Colores.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | “Rosa” es el más reciente video dirigido por Colin Tilley, en el cual Balvin se encuentra sumergido en un mundo de artes marciales color rosa. Este video viene después de los videos “Verde“, y “Rojo“, este último fue el Hot Shot debut del chart de Latin Airplay de esta semana.

“Amarillo“, “Gris” y sus dos sencillos #1 del chart de Latin Airplay de Billboard “Morado” y “Blanco“, los cuales en total han superado más de medio billón de visitas combinadas.

El video de “Rosa” también continúa lo que ha sido un año bastante movido para Balvin quien fue el presentador del segmento de música latina durante el programa “Pa La Cultura” durante el festival en vivo LiveXLive, que fue organizado en apoyo a MusiCares.

Además, también participó en el concierto organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos desde Casa), se unió a Diddy en Instagram Live para Diddy’s Dance-A-Thon en apoyo al personal del cuidado de la salud y se convirtió en el primer troll del Reggaetón, llamado Tresillo, en la película Trolls World Tour, sumando su talento al de artistas como George Clinton, Ozzy Osbourne, Mary J Blige, Kelly Clarkson y más.

En ‘Colores’, la súper estrella del reggaetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y Sky Rompiendo) demostrando el poder de su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.

El álbum ya alcanzó más de 1.5 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial, y ha logrado más de 700 millones de visitas combinadas en YouTube y es el chart de Álbumes Latinos en Apple Music en 42 países y se encuentra dentro del Top 5 en 88 países.