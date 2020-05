Gobierno planea atraer pensionados para incentivar economía

“Estamos conscientes del difícil momento que muchos hogares están viviendo”, Carlos Alvarado durante la presentación de una serie de medidas económicas.

Se contempla: créditos para el sector productivo, inversión en infraestructura y simplificación de trámites.

NACIONALES. Se venía exigiendo desde distintos sectores el anuncio de medidas concretas y macro para mover la economía. Pues bien, en respuesta a ese clamor popular, el Gobierno central anunció la mañana de este viernes 6 acciones.

Se trata de créditos para sectores productivos, inversión en infraestructura pública, reapertura gradual en cumplimiento de recomendaciones sanitarias, capacitación y apoyo al empresario, y el Plan Alivio que prestará recursos a empresas exportadoras.

Dentro del abanico de opciones, llamó la atención que el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley para promover a Costa Rica como destino de retiro para pensionados extranjeros.

De manera simple, exponemos a continuación las 6 propuestas del Gobierno:

1. Inyección de recursos para capital de trabajo. El sistema financiero, en especial la banca estatal, dispone de ₡900 mil millones para avales y garantías de créditos productivos, con tasas preferenciales. Los recursos pueden usarse para capital semilla, compra de insumos, o bien para el pago de planilla.

2. Inversión pública. Se plantea invertir ₡3,1 billones para 2020 y 2021, con ello se espera generar 109.000 empleos directos. Del total, ₡1,1 billones serán para alianzas público privadas; destacan los proyectos: ampliación Ruta 27 (US$ 500 millones), Ruta 32: San José – Río (US$ 640 millones), Ruta 1: Corredor Vial San José – San Ramón (US$ 400 millones), la Ruta 2: San José – Cartago 400 (US$ 400 millones) y el Tren Eléctrico de Pasajeros (US$ 550 millones).

3. Reapertura gradual. Sin precisar fechas, así será el orden de apertura: parques nacionales y hoteles, luego comercio y restaurantes, posteriormente turismo internacional y por último, eventos masivos.

4. Apoyo al sector productivo. Se presentará un proyecto de ley para modernizar el INA. Se impulsará el proyecto de ley de jornadas flexibles y una nueva normativa para el trabajo de Freelancers.

En tres meses el Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitirá la nueva reglamentación para la fijación de comisiones de datáfonos, según la Ley 9831, recientemente aprobada.

Además, se impulsará la agilización en 104 trámites mediante declaraciones juradas. Se avanzará en dos fases, la primera a 30 días y la segunda a dos meses plazo, en la que se intensificará la simplificación o eliminación de trámites en sectores clave. En el caso de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) se acelerará la puesta en marcha de la plataforma de digitalización de 69 trámites, con prioridad los requeridos para abrir un negocio en Costa Rica.

5. Atracción de inversiones y nuevos negocios. Mediante el Programa Alivio, que impulsan la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el INA y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), se apoyará a empresas afectadas por la crisis. Recordemos que esta iniciativa dotará de recursos no reembolsables a 200 empresas.

También se presentará un proyecto de ley para atraer a personas pensionadas a vivir al país y se promoverá a Costa Rica como un destino tras la jubilación. Se presentará otro proyecto de ley para permitir e incentivar la producción de cáñamo.

“Estamos conscientes del difícil momento que muchos hogares están viviendo y es por esto que hoy presentamos nuevas medidas para promover la apertura gradual de las actividades económicas, impulsar la inversión pública y generar más apoyo al sector productivo”, dijo el presidente Carlos Alvarado.