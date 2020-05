Herramienta digital permite ver información de patentados en Grecia

Permitirá a inspectores y la ciudadanía verificar patentes comerciales y de licores.

Se habilitó este miércoles 27 de mayo.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

GRECIA. En tiempos donde el entorno digital cobra cada vez más importancia, la disposición y manejo de datos debe hacerse de manera segura. Con ese propósito, la Municipalidad de Grecia estableció una alianza, que la tienen hoy estrenando un mecanismo de verificación de patentes.

Un convenio con The Trust for the Américas – OEA y la empresa OS City, permitieron que desde este miércoles 27 de mayo, el gobierno local cuente con un sistema accesible a la ciudadanía.

¿Qué se puede hacer? Al ingresar al sitio web municipal (www.grecia.go.cr), deberá hacer click en la pestaña “Mi cantón”. Ahí podrá ingresar a las opciones “Certificados de Patentes Comerciales” y “Certificados de Patentes de Licores”.

En la parte baja de la página, encontrará una pestaña donde se puede verificar la información de patentados. La herramienta será útil para inspectores municipales y la ciudadanía.

Como garantía, tiene el respaldo de una empresa con experiencia en seguridad y resguardo de datos como Blockchain.

Para verificar patentes de licores, puede ingresar al siguiente enlace:

https://licores.grecia.go.cr/

En el caso de patentes comerciales, ingrese al siguiente enlace:

https://certif.grecia.go.cr/