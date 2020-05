Lotería Nacional hace segundo aporte millonario a sus vendedores

La JPS informó que vuelve la venta de Chances.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

SAN JOSÉ. En cumplimiento de su compromiso de apoyar a los vendedores de lotería, la Junta de Protección Social (JPS) depositó el subsidio económico correspondiente al mes de mayo.

Un total de ¢377.8 millones se depositaron el 2 de mayo, en horas de la noche, a 1.889 vendedores activos. Mismos que recibieron ¢200 mil cada uno.

Sin embargo, el aporte económico no se le ha entregado a 21 vendedores (as). Así lo explicó Evelyn Blanco, gerente de Producción y Comercialización del a JPS: “por más esfuerzos que hicimos no ha sido posible contar con la cuenta IBAN. Importante indicar que estas mismas 21 personas vendedoras, no han retirado el primer subsidio por un monto igual”.

Venta de Chances

Este lunes 4 de mayo inició la colocación del primer sorteo de chances. Inicialmente, estos sorteos se realizarán los viernes, luego se retomará la lotería nacional. Esta será una prueba de mercado que permitirá a la JPS medir la disposición de sus vendedores y clientes.

“Todas estas decisiones, desde el subsidio, hasta el reinicio de los sorteos y la compra de kits para la protección para vendedores y vendedoras que está en proceso se hace en el marco de la legalidad. Nos interesa levantar las ventas, que nuestros vendedores-as se protejan y que podamos generar ingresos para las organizaciones sociales y la misma operación de la institución”, explicó Esmeralda Britton, presidenta de la JPS.