Ministerio de Salud da consejos para hacer mascarillas en casa

El uso de mascarillas N95 se recomienda para trabajadores sanitarios, personas enfermas con síntomas respiratorios y personas que cuidan a un enfermo con Covid-19.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

El Ministerio de Salud publicó una serie de recomendaciones sobre la correcta manipulación de mascarillas y los pasos a seguir para verificar la calidad, así como las instrucciones para confeccionar tapabocas en casa.

Primero, es importante hablar del uso correcto de las mascarillas. La principal regla es lavarse las manos antes y después de tocar la mascarilla. Asegúrese de utilizar el lado correcto. En el caso de la mascarilla N95 la parte blanca es la que hace contacto con la boca y nariz. Verifique que no tenga rasgaduras o agujeros.

Al colocarla, se debe cubrir la boca y nariz, sin dejar espacios entre la cara y la mascarilla. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos antes.

Reemplace la mascarilla con una nueva en cuanto esté húmeda. La mascarilla quirúrgica no es reutilizable. Cuando se quite la mascarilla, no toque el frente y deséchela inmediatamente en un contenedor cerrado.

Si entre sus planes está adquirir una mascarilla de tela, idealmente busque una con filtro de polipropileno.

No se recomienda el uso de mascarillas en niños menores de dos años, personas con problemas respiratorios, personas inconscientes o con capacidad disminuida o personas que no sean capaces de quitárselas sin ayuda.

¿Cómo hacer su propia mascarilla?

El Ministerio de Salud compartió la siguiente imagen con las indicaciones sobre los materiales necesarios y las instrucciones para elaborar una mascarilla.

Las autoridades recuerdan que el uso de mascarilla no reemplaza las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos, estornudar correctamente y el quedarse en casa tanto como sea posible.