¡No Hay Sangre!

Banco de Sangre está con reservas bajas y hace llamado a donadores.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SALUD | El Banco Nacional de Sangre anunció que sus reservas de este vital líquido son muy bajas en este momento e hizo un llamado a las personas que puedan donar para que agenden su cita y se acerquen al centro a realizar su valiosa donación.

Instalaciones en Zapote permanecerán abiertas, de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:20 p.m., sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Banco está recibiendo sangre de todos los tipos con el objetivo de continuar el suministro de este líquido vital ante la alerta sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19.

El doctor Carlos Andrés Villegas recordó, además que, como parte de las medidas que buscan un menor riesgo aglomeración y de saturación durante la prestación de los servicios, las personas tienen la posibilidad de agendar su cita para la donación, a través de las siguientes vías: al Teléfono: 2280-9952 Ext. 113 o al WhatsApp 8821-6514.

Con esta estrategia, aseguró, que se procura abastecer las reservas de sangre de todos los tipos, que, en las últimas semanas se han afectado de manera significativa con la reducción de cerca del 75% de las captaciones normales.

Las personas interesadas pueden programar su cita a través de los canales habilitados, gozar de un buen estado de salud y tener en cuenta los siguientes requisitos:

• Tener el deseo de ayudar a otras personas de manera voluntaria.

• Si ha tenido un resfriado o síntomas tales como, fiebre, tos, estornudos o malestar general debe esperar para donar hasta después de 14 días de recuperación.

• Presentar cédula de identidad nacional o de residencia.

• Edad: 18-65 años.

• Peso: Más de 50 kilos.

• Estatura: Más de 1.50 metros

• Ingerir un desayuno liviano: frutas, galletas, pan, mermeladas o jaleas, café o té sin leche.

• No consumir grasas ni lácteos.

• En caso de comer algo pesado, debe esperar entre dos y tres horas luego de la comida para poder donar.

• No se debe ayunar.

Empresas han cancelado donaciones. El Banco de Sangre confirmó que lamentablemente las empresas que tenían programadas donaciones han cancelado, por lo que hace un llamado a las organizaciones privadas que estén laborando y que quieran ayudar, para que contacten al banco al teléfono 2280-9952 Ext. 113,114 o 115 y puedan sumarse a las jornadas que organiza esta unidad de la CCSS.

¿Quiere donar sangre y ayudar a salvar vidas? Recuerde agendar su cita por WhatsApp o por teléfono e ir al Banco Nacional de Sangre a donar.



• Teléfono: 2280-9952 Ext. 113

• WhatsApp 8821-6514