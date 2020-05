Piscina Municipal de Palmares retoma sus funciones

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

PALMARES | A partir de este lunes 04 de mayo la Piscina Municipal reanudará sus funciones y podrá ser utilizada bajo las normas y horario estipulado por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, es importante aclarar, que se prohíbe su uso recreativo. A continuación, le facilitamos los horarios que definió el CCDR Palmares:



Entrenamientos Individuales. De lunes a viernes de 5:00 a.m., a 12:55 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:55 p.m.

Cursos. De 10:00 a.m., a 11:55 a.m. con el profesor Daniel y de 3:00 p.m. a 4:55 p.m. con el profesor Manuel.

CERRADO. De lunes a viernes de 12:00 md a 3:00 p.m.



Para solicitar su cita previamente el CCDR lo hará mediante llamada telefónica al 2453-6593, para el próximo lunes, las citas deben realizarse desde hoy sábado, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.