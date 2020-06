Diputado Dragos Dolanescu cuestiona: “¿Es el proyecto de Tren Eléctrico el más conveniente para el país?”

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

MomentoLegislativo | El pasado martes inició el período de audiencias en la Comisión Especial de Infraestructura sobre el Proyecto de Ley N°21958 para el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros.

Durante la audiencia, se expuso sobre la contribución del proyecto como dinamizador de la economía nacional y su impacto en la mejora de la competitividad del país y en el clima de inversión como generación de empleo.

Sin embargo, el Legislador Republicano, Dragos Dolanescu se cuestiona si el proyecto del Tren Eléctrico, impulsado por la Primera Dama Claudia Dobles sea lo más conveniente para Costa Rica.

Según el alajuelense, él no se opone a un sistema de tren de pasajeros eficiente en la GAM, pero no a cualquier precio.

“La propuesta del gobierno del tren eléctrico requerirá que los costarricenses nos endeudemos por 550 millones de dólares para su construcción y que subsidiemos el proyecto hasta por 160 millones de dólares anuales por treinta años (hablamos de 4.800 millones de dólares en ese tiempo)”, explicó Dolanescu.

El diputado agregó que: “necesitamos que este tren mueva 50 millones de pasajeros al año para que los números den (cuando Incofer actualmente mueve 3.2 millones al año). Los representantes del Ejecutivo me dejaron más dudas que respuestas. Este es un proyecto que hasta el 2024 estaría listo, generaría unos 2.670 empleos directos y unos 5.000 empleos indirectos (recordemos que en este momento hay más de 750.000 desempleados), pero el costo es sumamente alto”.

El Republicano finalizó diciendo que hay que esperar para aclarar el tema, pero según él hasta el momento, los números perjudican al país.

“Tendremos que esperar a una segunda comparecencia a ver si aclaramos todo esto. Pero hasta el momento, los números de este proyecto no benefician al país y más bien lo perjudican. Hasta que no se aclaren todas las dudas, no estoy convencido que este proyecto de tren sea el más conveniente”.