Lo que debe saber de las prórrogas municipales en Alajuela

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

ALAJUELA. La municipalidad local anunció una serie de prórrogas en favor de sus contribuyentes. Si debido a la situación que actualmente enfrenta el país, usted fue afectado económicamente, fíjese en las requisitos que debe cumplir.

Servicios de agua potable e hidrantes, recolección de desechos sólidos aseo de vías, alcantarillado pluvial y sanitario, parques y obras de ornato. En este caso, hay una moratoria a partir del tercer trimestre (julio, agosto, septiembre). El interesado debe estar al día con los tributos correspondientes al primer trimestre (enero, febrero, marzo) o bien, en el arreglo de pago si así lo convino.

Requisitos: Formulario de solicitud facilitado por la Municipalidad. En caso de ser asalariado: Documento formal emitido por el patrono, acreditando la reducción de jornada laboral, suspensión de contrato o despido. En caso de ser patentado, o trabajador independiente: declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA) donde se compruebe al menos la disminución de un 20% en el monto declarado.

Mercado Municipal. Podrán optar por una reducción del 30% en los alquileres, de julio a diciembre. Para ello, se debe presentar una declaración jurada donde se indique la disminución de ingresos en la actividad comercial.

Patentes comerciales y Licencias para el Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico (LEBCA) Clase B. Hay una moratoria para el tercer trimestre, se debe estar al día con los impuestos correspondientes a los primeros 3 meses del 2020 o el arreglo de pago. Además, completar un formulario y presentar las declaraciones del IVA donde demuestre una afectación de al menos un 20% en ingresos brutos.

Suspensión de la patente comercial. En caso de no realizar la actividad comercial en los próximos 12 meses, podrá optar por el no pago del impuesto. Aplicará a partir del siguiente trimestre de presentada la solicitud y no contempla suspensión de licencias para expendio de licores. Hay que presentar el formulario y no desarrollar la actividad.

Arreglos de pago. La municipalidad aceptará arreglos de pago en plazos de 24 meses. Incluye todos los tributos, con excepción de: permisos de construcción, multas por obra no ejecutada, nuevos servicios como el agua potable, nuevas licencias comerciales y de licores.

Requisitos: fotocopia de la cédula de identidad. En caso de personas jurídicas, deben aportar la personería jurídica y copia de la cédula del representante legal. El interesado debe tener inscrito a su nombre un inmueble.

Formulario disponible en “www.munialajuela.go.cr

Debe entregarse en la plataforma de servicios de la Municipalidad de Alajuela de forma presencial. Próximamente se podrá hacer por medios digitales.