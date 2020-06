¿Martillo y baile para reactivar la economía?

Con esta realidad, posiblemente se avanzará en la fase 3 de la reactivación económica, en gran parte del territorio nacional.

SAN JOSÉ. Además del asombro por el anuncio de 147 casos positivos de coronavirus, la conferencia habitual de este miércoles incluyó una intervención presidencial que en algunos causó gracia y en otros curiosidad.

“Martillo y baile”. Dos palabras que escucharemos continuamente, y que sustituirán las actuales alertas de acuerdo a distintos colores.

“Usaremos la llamada estrategia del martillo y la danza, focalizada según la realidad de cada zona, para enfrentar el impacto de la pandemia. Con estrictos criterios epidemiológicos, haremos balance para proteger la salud de las personas y de nuestra economía. Unidos lo lograremos”, aseguró el presidente Carlos Alvarado.

La estrategia a la que hace mención “El martillo y el baile” es del ingeniero español Tomás Pueyo. Mismo que publicó un artículo el 13 de marzo anterior, que se viralizó y se convirtió en referente de la discusión sobre el futuro de la pandemia (‘Coronavirus: The Hammer and the Dance’).

En el panorama más optimista, supone un “baile o danza” en las comunidades donde el índice de contagios es menor. La idea es que territorialmente exista una relativa normalidad, condicionada al comportamiento de la pandemia. Es posible que este par de estrategias se mantengan hasta que exista una vacuna.

Con esta realidad, posiblemente se avanzará a la fase 3 de la reactivación económica, en gran parte del territorio nacional, en los cantones donde actualmente hay alerta amarilla. Los cambios en la dinámica comercial y social quedaron establecidos tras una reunión ayer, entre autoridades gubernamentales y dirigentes empresariales.

Estos encuentros se sostendrán al menos una vez al mes para evaluar el comportamiento del COVID-19. Los representantes de cámaras de comercio, se comprometieron a que sus afiliados cumplirán las medidas sanitarias establecidas.