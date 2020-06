Con la situación global asociada al COVID-19, mantener nuestros hogares limpios y seguros es esencial. No obstante, la cantidad de productos de limpieza en el mercado y la variedad puede confundir a la hora de decidir: ¿con cuales productos vamos a limpiar nuestro hogar? Por eso, consultamos a nuestros expertos de limpieza y desinfección, Florex, cuáles son los productos esenciales para el cuidado de nuestro hogar.

El primer producto es el desinfectante. Florex maneja dos presentaciones de este, el listo para uso, que está hecho con amonios cuaternarios de quinta generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de eliminación de microorganismos en diferentes superficies. Esta presentación está diseñada para que se pueda utilizar en disoluciones de acuerdo con la contaminación de la superficie a desinfectar.

Su otra presentación de desinfectante es el Premium, este es un producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con el ambiente y hecho igualmente con amonios cuaternarios de quinta generación. El producto se debe diluir en un galón de agua para su uso y no daña ni blanquea las superficies. De igual forma es biodegradable, no es tóxico, no contiene APEOS, es libre de fosfatos y amoniacos y posee tensoactivos biodegradables que no perjudican el medio ambiente.

Como segundo producto presentamos el alcohol en gel para manos. Su fórmula antiséptica está hecha a partir de alcohol a un porcentaje de 70%. Sus alcoholes base, de etanol y el isopropanol son importantes desinfectantes y antisépticos que tienen una gran actividad contra las bacterias. Además, posee humectantes y emolientes que favorecen el cuidado de la piel.

Continuando, el tercer producto responde al jabón de manos. Más allá de solamente ser un jabón, su fórmula antibacterial, derivada de diversas fuentes naturales, posee un alto espectro en la eliminación de microorganismos. Así mismo, no contiene triclosán, el cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.

En cuarto lugar, encontramos a Ipadex. Ipadex es alcohol al 70% que se puede usar para la desinfección de superficies, como pantallas de celulares, desinfección rápida de bandejas, barandas, entre otras. Este tiene la ventaja de que actúa de forma rápida y no deja residuos en la superficie, haciéndolo ideal para cualquier situación.

Por último, cerramos la lista de productos con el Ecosanitisante. Este es un producto limpiador y desinfectante a base de amonios cuaternarios a una concentración del 20%. Este se puede usar tanto en formato líquido, como mediante aspersión. Antes de su uso, siempre se debe recordar, limpiar bien el espacio a tratar, quitar suciedad y polvo. En el caso de realizar una fumigación, el área debe ser evacuada. Siempre es importante seguir las instrucciones específicas según el tipo de aplicación a realizar, permitir al producto actuar y luego dejar los espacios libres un par de horas antes de su uso.

Desinfectar y mantener nuestras casas libres de peligro puede parecer complejo o difícil, sin embargo, de la mano de los expertos podemos encontrar productos de fácil uso y alta efectividad. Si desean conocer más información respecto pueden contactar a Florex al correo infoflorex@florexcr.com .