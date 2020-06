¿Quién es ella?

#solidaridadempresarial

Amparo Alpízar, mujer ramonense, esposa y madre de grandes cualidades que transmite creatividad y buen gusto en cada una de sus creaciones.

Desde muy temprana edad, sin siquiera haber alcanzado la mayoría, inició su camino en el estrecho y competitivo mundo de la moda; en un principio fue modista, pero su ímpetu y natural inquietud la llevaron a integrarse a una de las primeras empresas ramonenses para mujeres “Coopearfe R L”. “Aquí aprendí mucho sobre compañerismo y solidaridad, me enseñó a crecer como empresaria y me impulsó a crear mi propia empresa” comentó Amparo. Con el paso del tiempo el aprendizaje, sus ganas de superación y la necesidad de encontrarse en un mercado propio, la llevaron a especializarse en el arte del diseño de ropa de playa, junto a su familia creó la marca MARIAMP; la cual ha alcanzado renombre no solo en nuestra ciudad, sino en todo el territorio Nacional.

Amparo encuentra mucha satisfacción en su trabajo, cuando se sienta a diseñar y a crear encuentra esa paz de una persona realizada: “me ilusiona, me gusta mucho le pongo todo el empeño del mundo y soy muy detallista, yo confecciono para la mujer latina que es voluptuosa, y femenina, me ilusiona mucho verlo terminado, pero debe quedarle perfecto a la persona, en ese sentido soy muy estricta, porque es mi creación y debe ser perfecta para cada persona”

Hoy Mariamp SR es una empresa con más de 30 años de creación que atiende a un mercado creciente de mujeres que gustan de lucir bien. Sus trajes de baño gozan de mucho prestigio y su empresa forma parte de la Cámara de Comercio Ramonense, lo que le ha permitido actualizarse constantemente en temas de emprendimiento, administración de empresas y todo aquello que le ayuda a seguir manteniendo su producto en el interés de la población.

Amparo es por mucho una mujer emprendedora, solidaria, de grandes valores, trabajadora incansable, en pocas palabras una gran mujer.

Actualmente Amparo se ha integrado a este grupo de mujeres solidarias que están trabajando juntas, compartiendo experiencias y colaborándose mutuamente para encontrar mayor fuerza en la unión y continuar desarrollando sus empresas #solidaridadempresarial.