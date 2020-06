¿Quién es ella?

#solidaridadempresarial

Maricruz Montero Jiménez

Cuando se unen el color, la elegancia, la creatividad, el brillo y el glamour, estamos hablando de Maricruz Montero Jiménez, una diseñadora orgullosa de su pueblo San Ramón, lugar donde creció con aspiraciones y sueños.

Esta joven mujer, ya es dueña de su propia empresa, misma que le tocó forjar desde pequeña, aún sin saberlo, desde niña iba acumulando experiencia heredada de su madre, quien además le inculcó el amor por el baloncesto. Además de diseñadora talentosa, en su adolescencia fue destacada deportista en los equipos de escuela y colegio, llegando a representar a su querido moncho en Juegos Nacionales, e inclusive permaneció algunos años jugando en la Primera división de San Ramón, orgullosa siempre de representar a su Cantón.

El deporte le aportó responsabilidad, disciplina, compromiso, le enseñó a trabajar en equipo y a ser solidaria con sus compañeras.

A la par de su entusiasmo por el deporte, una tía le inculcó la pasión por el diseño de modas.

Recuerda Maricruz que: “siendo pequeña me sentaba a la par de mi tía y me gustaba ver todo lo que ella hacía, ahí nació mi gusto por la moda y el diseño, eso me llevó a estudiar la Carrera de Diseño de Modas”, gracias a esa experiencia de vida, un día logró graduarse y empezó a perseguir el sueño de emprender e iniciar a diseñar joyería en un pequeño taller.

Ella es pertinaz por naturaleza, es por eso que, una vez que una idea ronda por su mente, no hay nada que se le oponga, así fue como poco a poco logró con sus ahorros, tomar la decisión de crear su propio taller y de esta forma nació ZMZ Tienda de Diseño.

“Me siento muy feliz de tener mi propia empresa, aquí encuentro inspiración y me apasiona crear y diseñar todo tipo de accesorios llenos de luz, arte y color. Me gusta mucho centrarme en los pequeños detalles, me imagino la pieza terminada y me llena de satisfacción ver a mis clientes luciendo mis diseños” comentó.

Ese espíritu creativo e innovador le llevó un día a reunir a un grupo de mujeres emprendedoras con la intención de crecer juntas y buscar nuevas oportunidades para desarrollar aún más sus comercios locales. La propuesta encontró eco en seis mujeres más que abrazaron la idea y se unieron al esfuerzo inicial de esta joven diseñadora.

Hoy Maricruz es toda una empresaria comprometida con el desarrollo del comercio ramonense y desea forjar con su esfuerzo y dedicación este maravilloso proyecto de unión y solidaridad entre mujeres denominado #solidaridadempresarial