R3HAB une fuerzas con TINI y Reik para presentar el track “Bésame (I Need You)”

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | R3HAB explora un nuevo territorio sonoro en “Bésame (I Need You)”, su nueva y sensual colaboración con la cantante y actriz TINI y el trío latino pop ganador de Latin Grammy, Reik.

R3HAB entrega sus profundas líneas de bajo de batería que sirven como columna vertebral de la canción, invitando a los oyentes que se levanten y bailen, mientras que la influencia de Reik juega con melodías latinas que le dan un atractivo exótico a “Bésame (I Need You)”.

El sencillo ya está disponible, lanzado a través de Hollywood Records y sigue a los lanzamientos de R3HAB “Feel Alive” para SCOOB! (banda sonora de la película) y “Be Okay” con HRVY.

“Justo después de que comenzamos a trabajar en la canción, quedó claro cómo sería su sonido. TINI & Reik trajeron la energía perfecta que se puede apreciar durante toda la canción. “Bésame (I Need You)” está siendo lanzada justo a tiempo para proporcionarle a nuestros fans las vibras de verano necesarias”, comentó R3HAB.

“Estoy muy emocionada de trabajar con Reik y R3HAB. Me resulta muy interesante explorar nuevos estilos musicales, y “Bésame (I Need You)” definitivamente tiene un sonido especial, distintivo a otras canciones. Me siento muy honrada de colaborar con estos dos grandes artistas”, declaró TINI.

“Nos encanta la canción. Es súper enérgica, te hace bailar y divertirte todo el tiempo. Es una de esas canciones con las que realmente solo quieres saltar. Mirando hacia atrás, recordamos haber conocido a TINI en un concierto en Argentina cuando ella tenía 15 años más o menos. Ahora es una locura tener una canción junto a ella. Respecto a R3HAB, lo conocimos recientemente y nos encanta lo que hace. Ya hizo el remix de nuestro sencillo anterior “Si Me Dices Que Si” y nos dejó alucinados, llevó la canción a otra dimensión. Colaborar con R3HAB nuevamente es increíble”, comentaron los chicos de Reik.

En los últimos ocho años, el artista holandés/marroquí Fadil El Ghoul (más conocido como R3HAB), se ha establecido como un líder a la vanguardia de la música electrónica moderna.

Forbes y Billboard han llamado a su talento como “el futuro del oficio”, y su música ha circulado por los mejores clubes y festivales del mundo, todo esto sin el respaldo de un sello discográfico formal.