Sala Teatro Occidente estrena “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”

Disfrute la cartelera que tiene preparada para este mes Sala Teatro Occidente

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN | Sin salir de su hogar y compartiendo tiempo de calidad con sus familiares, usted puede disfrutar todo mayo de Sala Teatro Occidente, a través de sus funciones vía Facebook Live.

En junio el teatro estrena una nueva puesta en escena “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”.

“Se trata de cuatro hombres, que desde su estado civil, hablan y analizan a la mujer y su relación con ellos. Una obra en cuatro cuadros, donde en cada uno de ellos, van cambiando su forma de ser, mostrando a cada uno de los personajes desde la postura de una persona inocente, un mujeriego, un apático y un indeciso.

Una plaza, un hogar, un bar y una parada de colectivos, cuatro lugares para cuatro cuadros en donde se refleja las conversaciones más típicas de hombres que hablan de ellas y lo que dicen”, resume Alex Alpízar, Director de Sala Teatro Occidente.

Conozca su cartelera:

Domingo 7 de junio:

3:00 p.m. Pobres Ricas

5:00 p.m. ¡Gran Estreno! Soltero, Casado, Viudo y Divorciado

Domingo 14 de junio:

3:00 p.m. Pobres Ricas

5:00 p.m. Soltero, Casado, Viudo y Divorciado

Gran Re-Apertura. El sábado 20 de junio Sala Teatro Occidente, como muchos teatros más en el país esperan y planean su reapertura al público.

“Esperamos estar de vuelta a abrir al público, ya dejamos las transmisiones en vivo que desde marzo habíamos estado trabajando para abrir las puertas al público”, agregó el Director.

Por eso, ese día, a las 5:00 p.m., se presentará Soltero, Casado, Viudo y Divorciado

Domingo 21 de junio:

3:00 p.m. Pobres Ricas

5:00 p.m. Soltero, Casado, Viudo y Divorciado

Sábado 27 de junio:

5:00 p.m. Soltero, Casado, Viudo y Divorciado

Domingo 28 de junio:

3:00 p.m. Pobres Ricas

5:00 p.m. Soltero, Casado, Viudo y Divorciado

No se pierda esta gran oferta de entretenimiento, y si aún no ha visto “Pobres Ricas” no dude en reservar su espacio pues el último fin de semana de junio, serán las últimas funciones de este espectáculo.

Si desea disfrutar de algunas de estas obras de teatro, pasar un rato diferente y divertido,puede reservar al número telefónico 6058-2851.