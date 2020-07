Aclaración sobre posible caso de COVID-19 en autobús la noche de ayer en San Ramón

Información fue difundida por páginas en Facebook.

Comité Municipal de Emergencias emite aclaración sobre noticia difundida en redes sociales.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN | El Comité Municipal de Emergencias de San Ramón aclara la información difundida la noche de ayer mediante redes sociales en diferentes medios de comunicación, acerca de un posible caso de COVID-19 en autobús de la Ruta Upala – San José, que se encontraba estacionado en las afueras del Hospital Carlos Luis Valverde Vega.

Mediante un informe de la situación en conjunto por parte del Comité Municipal de Emergencias y el Dr. Marvin Quesada, Director del Área de Salud de San Ramón, se aclara que el autobús que se trasladó hasta el Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, llevaba ruta Upala – San José, sin embargo, en atención a una denuncia por parte de una de las pasajeras del bus, la cual manifestaba la posible presencia de un caso positivo de COVID-19 en el mismo, se activaron los protocolos de emergencia establecidos, ubicando el autobús en la ruta y escoltándolo hasta el centro médico.

Al momento de su llegada al hospital, se realiza la valoración respectiva de la persona mencionada, la cual no presentaba síntomas, así mismo a las tres personas que tuvieron mayor cercanía con el pasajero, se les realizó la prueba COVID, así como las respectivas Órdenes Sanitarias, como medida de prevención.

Según informó el Dr. Quesada, dentro de los pasajeros del autobús existió gran molestia, ya que no estaban de acuerdo con el actuar de la persona denunciante, manifestando que lo que esta había expresado en su alerta no era cierto, ya que no existía presencia de ningún síntoma por parte del pasajero.

Cabe indicar que todos los restantes pasajeros del autobús pudieron continuar con su viaje de manera normal sin ninguna complicación, y las cuatro personas a las que se les aplicó la prueba no son vecinas del cantón de San Ramón, así que deberán de mantener aislamiento en su lugar de residencia.

Es importante recordar a los ciudadanos la importancia de buscar y acceder a fuentes confiables para obtener la información, antes de difundir noticias que puedan generar preocupación en la población en momentos tan sensibles como los que vivimos.