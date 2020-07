Aviturismo-Birdwatching con niños

Por Lic. Luis Carlos Palazuelos |info@allcostaricaadventures.com

Hace poco, mientras preparábamos un trabajo sobre aviturismo, tuvimos que analizar las ventajas para los niños cuando practican aviturismo con sus padres. Al final, el resultado fue tan interesante que lo queremos compartir en este medio.

Hay muchas razones por las cuales hacer Birdwatching con los niños es muy aconsejable. Veamos algunas:

Dice Andrea Miller en un artículo del portal www.birdwatchingdaily.com:

Another reason to want to share the joy of birds with children is because, right now, the world needs green-thinking like never before, and a love of birds will spontaneously spill over into a desire to protect the wild spaces that birds live in. Children have such a good sense of what’s fair and right. Educate them about how their actions have an impact and empower them to make positive changes.

Otra razón para querer compartir la alegría de los pájaros con los niños es que ahora mismo el mundo necesita un pensamiento verde como nunca antes y el amor por las aves derrama espontáneamente el deseo de proteger los espacios naturales donde ellas viven. Los niños tienen un buen sentido de lo que es justo y correcto. Hay que educarlos sobre cómo sus acciones tienen impacto y empoderarlos para que hagan cambios positivos. (Traducción libre del autor)