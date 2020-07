Cómo enfrentar la nueva “normalidad”

Salud mental

Las personas tienen una necesidad inherente de entender lo que sucede a su alrededor y de controlar lo que pasa en su cotidianeidad. Sin embargo, en nuestro diario vivir, existen numerosas situaciones que no podemos controlar, pero que por sí mismas, no implican un problema en la colectividad, sino solamente para la persona en específico, permitiéndole a cada quien manejar esa falta de control desde la manera en que lo considera adecuado.



Sin embargo, ante la crisis actual, la falta de control es un componente clave. La pandemia tiende a generar incertidumbre en la población, nos hace cuestionarnos lo siguiente: ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuándo se encontrará una cura? ¿Cómo puedo realmente protegerme de esta situación? Causando mayor malestar colectivo.

Además de la crisis como tal, nos enfrentamos ante un hecho que trasgrede directamente nuestra salud física, estabilidad económica, familiar, laboral, relacional, con un contexto de sobreinformación y, por ende, nuestra salud mental y bienestar emocional son afectadas directamente. El temor y la preocupación por la salud no solo de nosotros mismos, sino también de nuestra familia y seres queridos, el no poder relacionarnos con las personas del modo en que acostumbramos, la limitación de la vinculación afectiva, el no poder abrazar o saludar a nuestros seres queridos como deseamos, el control de nuestras horas de salida, el cambio en las normativas por parte del Ministerio de salud, se han vuelto la nueva “normalidad”, normalidad para la que las personas no estábamos preparadas, por lo que surgen consecuencias psicológicas tales como ansiedad, estrés, dificultad para concentrarse, cambios en patrones de sueño, alimentación, dificultad para concentrarse, entre otras.

Es también importante tomar en cuenta que existen factores sociales que inciden en cómo respondemos a la pandemia, por ejemplo: el apoyo social de familiares o amigos, estabilidad económica, antecedentes de salud física, estado emocional y la percepción y visión que tenemos sobre el Covid-19.

Sin embargo, a pesar de enfrentarnos ante un contexto inestable y de crisis, tenemos que enfocar nuestra atención en aquellas situaciones que si podemos controlar y en aquello que si es nuestro: emociones, pensamientos y comportamientos; y saber que existen alternativas saludables que podemos realizar para sobrellevar el estrés o malestar emocional hacia el que nos enfrentamos, tales como:



▪ Controle el tipo de información que escucha: busque una fuente que sea confiable e infórmese únicamente con esa, la sobre información puede generar ansiedad, temor, y malestar innecesario. Además, limite el tiempo que dedica a esto y evite conversar constantemente sobre el tema con otras personas.

▪ Prevenga el contagio: Preste atención a las medidas de higiene y salud y acátelas, pero evite extremos que puedan poner su cerebro en un estado de alerta innecesario, por ejemplo, lavarse las manos cada 5minutos no es necesario.

▪ Cuide su salud emocional: tenga espacios de autocuidado tales como leer, dibujar, descansar, retomar proyectos y practicar técnicas de relajación.

▪ Cuide su salud física: haga ejercicio, aliméntese sanamente y mantenga horarios de sueño y alimentación. Establecer rutinas en nuestra casa es vital para no desenfocarnos de nosotros y nosotras mismas, de nuestros proyectos, trabajo, estudios, familia y personas a nuestro alrededor por la crisis, que, si bien es temporal, no sabemos con exactitud cuánto tiempo tardará.

▪ Mantenga la comunicación con las personas que son importas para usted: Hable sobre cómo se está sintiendo y también sobre temas que generalmente conversaban. Aproveche los recursos virtuales que existen, que la distancia no impida el estar en contacto con personas que usualmente mantenemos algún tipo de vínculo.

Recuerde no descuidar su salud mental, ya que define el modo en que pensamos, sentimos y actuamos, afecta la manera en que manejamos el estrés, nos relacionamos con las demás personas y el modo en que enfrentamos y tomamos decisiones durante una crisis.