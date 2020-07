Conmigo tú sabes cómo son las cosas…

NO BAILES SOLA el nuevo éxito de Danna Paola y Sebastián Yatra

Danna Paola y Sebastián Yatra se unieron para crear lo que promete ser un éxito mundial.

Este jueves 16 de julio millones de fanáticos se contagiaron con el pegajoso ritmo de esta producción: “No Bailes Sola”, si aún no la has escuchado te invitamos que lo hagas y seguro el beat que la envuelve hará que le subas el volumen a tu reproductor.

CONOCIENDO AL ARTISTA:

Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 21 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, la reconocida serie de Netflix, la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países, y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

Sebastián Yatra

En la corta pero vertiginosa carrera de Sebastián y con tan sólo 25 años, el cantante ha logrado apoderarse de los charts en plataformas de streaming y video alrededor del mundo con éxitos como “TBT”, “Falta Amor” y “Runaway”, además ha sido honrado con el premio Latin American Music Awards, así como múltiples premios MTV, Premio Lo Nuestro, Premios Heat y Premios TU Música Urbano. Este año Yatra ha conseguido ser nominado al GRAMMY y múltiples nominaciones al Latin GRAMMY.

La voz única de Sebastián y su increíble talento le han permitido la oportunidad de trabajar en varias colaboraciones, con artistas como The Jonas Brothers, Halsey, Ricky Martin, Juanes, Mana, Daddy Yankee.

Estableciendo a Yatra firmemente como el cantante líder de la nueva generación del género pop latino.

Aquí la letra de la canción para que no te la pierdas:

Conmigo tú sabes cómo son las cosas

Parece una estrella, parece famosa

No tiene idea de lo que puede prever (No-oh, no)

Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué

¿Qué tengo que hacer pa’ que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa’ que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer

No bailes sola, no te arriesgues sola (Sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, yo nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora (Te quiero besar)

(Yatra, Yatra)

Que no me escriba, que no te llame

Si estamos solo, que nadie nos separe

Con solo verte cambia mi suerte

Sé que no me arrepentiré de conocerte

Quiero amanecer en tu cama (No, no)

No puedo esperar a mañana

Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya

No bailes sola, te quiero besar

Intentémoslo ahora (Eh-yeah)

No bailes sola, no te arriesgues sola (No bailes sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora (Amar, yeah)

¿Qué tengo que hacer pa’ que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa’ que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer