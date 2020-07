El edificio municipal y la terminal de buses interdistrital son dos proyectos que deben tener prioridad

Un momento con: Mercedes Gutiérrez Carvajal, Vice Presidenta Municipal Alajuela

ALAJUELA | Oriunda de Sabanilla, es una mujer emprendedora y una convencida servidora comunal destacada en su distrito como un instrumento que por muchos años ha empeñado su esfuerzo por hacer de su distrito un sitio más apto para vivir.

Ha gozado de la confianza de los electores por varios períodos municipales eligiéndola como su síndica propietaria, y en febrero pasado dio el salto para convertirse en regidora del cantón, y desde el 1 de mayo es la Vice Presidenta del Honorable Concejo Municipal de Alajuela.

Ahora, desde esta nueva trinchera, asume nuevos retos y perspectivas.

¿Cómo asume el reto de ser ahora regidora y vice presidenta municipal?

Lo asumo con una convicción importante que vivimos un período difícil, pero con enormes deseos de trabajar y proponer proyectos grandes para nuestro cantón y eso me otorga deseos enormes de realizar un trabajo esmerado.

Usted, históricamente ha caracterizado su existencia como servidora comunal, desarrolló una labor que dejó huella como síndica por Sabanilla, ¿cómo combinar esa función ahora que es regidora y tiene responsabilidad no solo con su distrito sino con todo un cantón?

Es un tema complejo, una se acostumbra a ser comunalista y es algo que se trae, y a la hora de asumir una función diferente, la gente sigue viéndote como aquella persona que está al tanto de resolver los problemas de una calle, del agua, de las aceras, del salón comunal, etcétera, y no digo que eso sea nocivo, y pues siempre sigo siendo comunalista porque eso es algo que me apasiona, pero ahora desde otra perspectiva, y es cuestión de asumir que ahora tengo responsabilidad con toda Alajuela, donde se amplían mis sueños y metas de servir a la comunidad. No renuncio al servicio comunal, pero si amplío mis horizontes y eso lleva toda una propuesta de vida.

¿Podría mencionarnos desde su óptica dos problemas importantes que afronta Alajuela?

Es impostergable la construcción del edificio municipal como un elemento que venga a ordenar la administración en un solo recinto, eso es esencial, ahorita tenemos personal de la municipalidad ubicado en varios edificios y eso dificulta por una parte la comunicación y agilidad de trámites internos, y por otro, no da comunidad al usuario de poder realizar sus gestiones en un solo sitio.

Otro proyecto importante a resolver es la construcción de la terminal de autobuses inter distrital, porque es una necesidad enorme para miles y miles de ciudadanos de los 14 distritos que a diario deben trasladarse en transporte público y carecen de una terminal moderna y accesible que les permita trasladarse en condiciones óptimas.

¿Cómo observa el funcionamiento del Concejo Municipal desde la vice presidencia?

Lo veo con ánimo de cooperación hacia la administración, los regidores asumen su trabajo como un reto conjunto, la crisis que vivimos no nos puede dar el lujo de dividirnos, los noto pensando en Alajuela, no creando conflictos innecesarios y eso es positivo.

Volvamos a su querido Sabanilla. ¿Algún proyecto prioritario dentro de su agenda para esta comunidad?

La construcción del EBAIS. Es una necesidad enorme porque la salud es prioritaria. La Caja Costarricense del Seguro Social te ofrece la construcción del inmueble, pero la comunidad debe aportar el terreno. Sigo trabajando sobre la base de unas partidas y prodelos que personalmente agendé desde el período pasado para comprar el terreno y así lograr esta meta.