PANI lanza campaña para prevenir abuso sexual contra menores

Para denuncias, llame gratuitamente al 1147 o al 9.1.1.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

NACIONAL | El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) lanzó una campaña para prevenir el abuso sexual contra menores de edad, a través de consejos y medios tecnológicos para la consulta y denuncia de eventuales casos.

La convivencia familiar en tiempo de pandemia puede ser un espacio que potencie accidentes, negligencia, maltrato, abuso o cualquier manifestación de violencia contra los menores de edad.

“Los espacios habituales de denuncia (la escuela, la plaza y la comunidad) hoy, por el distanciamiento social, no están disponibles para nuestros niños y niñas, por lo que requerimos poner a disposición otros mecanismos de denuncia, así como información que alerte y promueva que otras personas intervengan; proteger a nuestros niños y niñas es una responsabilidad de todos y todas”, dijo la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias.

¿Cómo prevenir el abuso?

El PANI recomienda enseñar a los niños el nombre correcto de los genitales y que son partes privadas del cuerpo que nadie debe tocar y que no los pueden obligar a tocar los genitales de otra persona.

Otros consejos para los padres es que no debe haber secretos y no obligarlos a besar personas que ellos no quieren.

La campaña de prevención del PANI también incluye enseñarle a los pequeños que las zonas que cubre la ropa interior son privadas y nadie debe tocarlas, que si alguien les pide que no le cuenten a los papás es porque se trata de algo malo y que debe alejarse si alguien quiere abrazarlo, besarlo o tocarlo y eso lo hace sentir incómodo.

El abuso sexual se presenta cuando hay una acción que lesione, limite o violente la libertad e integridad sexual de las personas. Por su parte, la violencia sexual es todo contacto sexual directo o indirecto por parte de otra persona mayor que la víctima con el fin de obtener provecho, ventajas o placer.

Este delito es penado hasta con 18 años de cárcel. Según datos del Poder Judicial, entre el 2004 y el 2017, las denuncias por delitos sexuales aumentaron en un 74%. De las 8.818 denuncias del 2017, el 70% eran contra menores de edad.

La campaña del PANI promociona la línea gratuita 1147 para consultas, el 9.1.1 para denuncias y el Whatsapp 8989-1147, así como el Facebook para adolescentes (FBPANICR) y para adultos (FBPatronatoNacionaldelaInfancia).